El Alcalde defiende la gestión del comedor social de Langreo: "No queremos las colas del hambre"

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, ha sido rotundo al defender el modelo de gestión del comedor social de Langreo: “No queremos colas del hambre". Responde de este modo a las críticas de la oposición, PSOE y PP, que acusan al equipo de gobierno de querer deteriorar el servicio presencial y presiones a los beneficiarios para que recojan la comida y se la lleven a sus casas.

El comedor social de Langreo en una imagen de archivo / LNE

El alcalde defiende la emancipación y la integración de los usuarios y sostiene que la visión tradicional de la ayuda social trata a los pobres como "un objeto más", perpetuando su condición bajo la premisa de "tú eres pobre, yo te ayudo, pero tú sigues siendo pobre". Frente a esto, García afirma que “el objetivo debe ser el empoderamiento y la promoción de las personas, evitando marcar a los ciudadanos por el hecho de tener que acudir a un centro físico para alimentarse”. Según el gobierno local de IU, “si alguien tiene los medios para comer en su casa, el Ayuntamiento debe facilitar que lo haga en su intimidad para favorecer su autonomía”.

“En ningún momento se trata de echar a ningún usuario ni de cerrar ningún servicio. Lo que buscamos es precisamente lo contrario: es la promoción de las personas y su integración”, defendió el regidor.

Críticas de la oposición

Sin embargo, esta filosofía ha chocado frontalmente con la oposición. El PP denuncia que se está restringiendo el número de usuarios presenciales y que se presiona a las personas para que acepten la comida en sus domicilios mediante ayudas para la compra de microondas y neveras. La portavoz de los populares langreanos, María Antonia García, denunciaba el pasado día 10 de febrero que en las últimas semanas “se está restringiendo el número de usuarios presenciales” en el comedor y que “se estaría presionando a las personas usuarias para que acepten recibir la comida en sus domicilios”. Para ello, añadía, desde los Servicios Sociales municipales se estarían ofreciendo ayudas para la compra de microondas y neveras. Esta situación, según el PP, “ha generado malestar entre los usuarios, que ya han presentado quejas por escrito sin obtener respuesta satisfactoria”.

Por parte del PSOE, el secretario general de la formación en Langreo, Bernardino Niño, advertía recientemente de que el gobierno “vacía progresivamente de contenido” un servicio público esencial que va más allá de la mera prestación alimentaria.

Polémica en 2024

Al igual que el PP, los socialistas recuerdan que ya en 2024 alertaron de modificaciones en el contrato. Esa polémica provocó en su día la dimisión de la edil de Derechos Sociales. Ahora se agrava con las sobre el empleo, ya que la oposición alerta del despido de una trabajadora y la reducción de jornada de otras dos, mientras el ejecutivo municipal insiste en que el nuevo pliego, con capacidad para 20 personas entre la modalidad presencial y a domicilio, garantiza la estabilidad laboral y la atención voluntaria para quienes prefieren socializar en el centro.