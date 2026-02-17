Asturias vive un Carnaval blanco con casi 8.500 esquiadores en Pajares y Fuentes de Invierno (muchos de ellos de Portugal y Galicia)

El puente de Carnaval ha dejado en Asturias un Antroxu blanco, con nevadas intensas que atrajeron a miles de esquiadores a las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. La afluencia fue excepcional, hasta el punto de que muchos visitantes aseguraron no recordar un puente con tanta concurrencia. Según datos de las estaciones, entre los dos equipamientos recibieron alrededor de 8.500 visitantes durante un fin de semana que, a efectos prácticos, se prolongó hasta el martes, consolidando el potencial turístico de la comunidad en materia de deportes de invierno. El año pasado las estaciones estuvieron cerradas por estas fechas, si bien el mejor año de la historia reciente fue 2023 con 18.800 esquiadores.

La satisfacción por ver las pistas repletas y en perfectas condiciones contrastó con algunas quejas de los usuarios sobre la gestión de las estaciones. Problemas en accesos, colas, retrasos y remontes cerrados generaron malestar entre los esquiadores, aunque también hubo elogios hacia el personal, que "se esforzó por mantener las pistas operativas en condiciones meteorológicas cambiantes".

Esquiadores en Pajares, este martes. / LNE

En Valgrande-Pajares, un usuario habitual relató que la tarde y noche del viernes trajeron una nevada intensa acompañada de viento, que dejó la nieve muy venteada. “Se necesitó un trabajo ingente en pistas para mover nieve, y lo hicieron. Desde el sábado a las 5 de la mañana las máquinas estaban en acción y hasta el domingo a las siete continuaron trabajando”, explicó. La escasez de medios, con menos de la mitad de los cañones de nieve operativos, limitó la capacidad de fabricación artificial de nieve, pero aun así se logró abrir con buena calidad para el domingo, considerado uno de los días con más afluencia de la temporada.

Visitantes gallegos y portugueses

Otro usuario destacó la presencia masiva de visitantes de fuera de Asturias, especialmente gallegos y portugueses, "lo que evidencia el potencial de las estaciones como motor turístico si se gestionan adecuadamente". Sin embargo, criticó la operación del telecabina, cuya velocidad fue reducida hasta 8 minutos y 30 segundos, "cuando podría realizarse en menos de cinco, generando largas colas y frustración entre los esquiadores". Además, algunos remontes como los telesquís de Fuente la Reina y El Tubo, así como la cinta de debutantes de la zona alta, permanecieron cerrados durante todo el puente" sin explicaciones", lo que aumentó la incomodidad de los usuarios.

En Fuentes de Invierno, el panorama fue similar, con un fin de semana largo marcado por gran afluencia y presencia de familias. El domingo, "las condiciones fueron espectaculares, aunque la lluvia del lunes afectó a las pistas bajas y obligó a su cierre el martes", explica un veterano esquiador natural de Oviedo y asiduo de la instalación. Pese a ello, la estación logró mantener los remontes operativos y las colas en taquillas "fueron asumibles con tiempos de espera de alrededor de cuatro minutos". El trabajo del personal fue especialmente valorado, "ya que lograron mantener las pistas en perfecto estado con recursos limitados tras la gran nevada del viernes".

Aun con estos esfuerzos, la experiencia no fue completamente satisfactoria para todos los usuarios. En Pajares, la combinación de nieve venteada, cierres preventivos y limitación de remontes generó malestar. Los esquiadores esperan que "en lo que queda de temporada se normalice el funcionamiento diario de la estación, de modo que la experiencia del visitante sea plenamente positiva y fomenten la repetición de la visita, especialmente de turistas de fuera de la región".

Potencial económico

El puente ha mostrado tanto la capacidad de atracción de las estaciones asturianas como los desafíos de gestión que enfrentan. "La calidad de la nieve y la gran afluencia son una prueba del potencial económico y turístico de la zona, pero también resaltan la necesidad de mejoras en la operación diaria, desde la apertura de remontes hasta la coordinación de accesos y transporte interno", señalan portavoces de los clubes.

El Antroxu 2026 dejó buen sabor de boca en líneas generales.El entusiasmo por la nieve y la elevada afluencia, generaron satisfacción, con una valoración positiva del trabajo del personal y las condiciones de las pistas. Pero también críticas por colas, cierres y limitaciones técnicas. "Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno demostraron que Asturias puede competir como destino de nieve, siempre que se optimice la gestión y se aprovechen al máximo los recursos disponibles para ofrecer a los visitantes una experiencia completa y segura", sostienen esquiadores consultados por este diario.