Comienza la (esperada) obra para mejorar el tramo central de la carretera de la Collada de Arniciu: durará dos años y medio y tendrá un coste millonario

La de la Collada de Arniciu es una de las peores carreteras de Asturias y desde hace lustros su estado era más que precario. Tan es así que ya en 2011 se llegaron a licitar los trabajos por 42 millones de euros pero la obra nunca llegó a adjudicarse al quedarse en el aire los fondos mineros. Los vecinos de los concejos de Caso y Piloña llevan años reclamando la reparación de la vía y las máquinas por fin han llegado para iniciar unos trabajos que se prolongarán durante dos años y medio. Una espera que valdrá la pena, teniendo en cuenta los años de retraso.

Máquinas trabajando en la carretera de la Collada de Arniciu / LNE

Obras en un tramo de 12 kilómetros

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias anunciaba este martes el inicio de las obras de acondicionamiento del tramo de doce kilómetros de la carretera AS-254 (Infiesto-Campo de Caso) comprendido entre La Marea, en Piloña, y Bueres, en Caso. Los trabajos cuentan con una inversión de 18.546.577 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

La renovación de esta vía que une Caso y Piloña supone, afirma el Principado, "la mejora de un eje transversal norte-sur, que comunica la costa y la autovía del Cantábrico con los concejos de Villaviciosa, Cabranes, Piloña y Caso"

La actuación ha comenzado con las labores previas de desbroce, que han incluido la tala y limpieza de las márgenes de la vía. Maquinaria especializada trabaja en el tramo para despejar los espacios en los que se llevará a cabo el movimiento de tierras para mejorar el trazado y ensanchar la calzada. La previsión es que esas labores de excavación comiencen en marzo.

Tareas de desbroce en la carretera de la Collada de Arniciu / LNE

La obra se desarrollará en un tramo de 12,4 kilómetros de carretera de montaña, con un relieve muy accidentado en pleno parque natural de Redes. El nuevo trazado ampliará sustancialmente la plataforma, hasta los seis metros de ancho, a los que se sumarán sobreanchos en zonas sinuosas para aumentar la seguridad. También se mejorarán los radios de curvas y las intersecciones con la carretera CS-1, así como los accesos a las localidades de Les Cueves, El Moru y La Redondina.

Seis metros de ancho

Para mantener un ancho de seis metros se plantean intervenciones específicas. Así, en los tramos en los que la vía discurre a media ladera, entre un desmonte rocoso y el cauce del río, la ampliación de la calzada se efectuará mediante voladizos, para minimizar el impacto en la ribera del río. Con este fin, se construirán dos estructuras en voladizo de hormigón armado.

El firme se renovará por completo mediante la extensión de una capa de aglomerado y la construcción de un nuevo sistema de drenaje. La red de saneamiento contará con cunetas bordillo y bóvedas para favorecer el drenaje transversal, además de colectores para evacuar el agua donde sea necesario.

El tramo de la Collada de Arniciu. / .

A lo largo del recorrido se construirán muros de hormigón armado y escolleras de contención y sostenimiento que ocuparán más de 130 metros de longitud. Las obras se completarán con la sustitución de la señalización horizontal y vertical y las barreras de seguridad, así como con la instalación de balizas de nieve que facilitarán el tránsito en condiciones meteorológicas adversas.

Es el segundo tramo de la vía AS-254 que se mejorará tras ejecutar el acondicionamiento entre la capital casina y Bueres.