Fallos en la climatización, pomos que se caen y ratones que se comen las galletas de los funcionarios: los trabajadores denuncian deficiencias en el Palacio de Justicia de Langreo

Los trabajadores del Palacio de Justicia de Langreo "investigan" el allanamiento de cajones de la mesa de una de las funcionarias y la apropiación indebida de las galletas de chocolate que guardaba en uno de ellos. Pese a que no se ha hecho un retrato robot, las sospechan apuntan a un roedor de pequeño tamaño, hocico puntiagudo y cola larga que podría haber actuado en solitario o contando con la ayuda de cómplices. La prueba de cargo son los envoltorios roídos de las galletas. Ya se ha puesto en marcha un procedimiento de busca y captura, con la colocación de una trampa destinada a dar con el ratón presunto autor de los hechos.

La aparición de estos inesperados visitantes no es el único motivo de malestar por parte de los trabajadores judiciales de Langreo. A esta situación se suman los fallos en la climatización y las deficiencias en las puertas del millonario edificio, que entró en servicio a finales de 2024 tras una inversión de 7,5 millones de euros.

El problema con los ratones se detectó a finales de enero, tras advertir los trabajadores que las galletas estaban roídas y había restos de excrementos de ratón en el cajón. El caso se puso en conocimiento del Principado, que envió a un operario de mantenimiento y colocó una trampa para ratones.

Los envoltorios roídos de galletas y excrementros de ratón. / .

Los fallos en el sistema de climatización vienen de más atrás, de noviembre de 2024, cuando entró en servicio el palacio de justicia. "Cuando tiene que hacer calor hace frío y al revés; vienen y hacen algún apaño, pero después vuele a dar problemas. Cuando se estrenó el edificio había despachos a 12 grados; ahora eso se ha atenuado, pero sigue sin arreglarse", indicaron los trabajadores, que aludieron también a los "problemas con los pomos de las puertas, que se caen. Vienen, ponen otros y se vuelven a caer. Y los remates de las marcaciones de las puertas están mal hechos. Pueden parecer problemas menores, pero ya que se ha gastado tanto dinero en el edificio, al menos que funcione".

La unificación en un solo edificio de las sedes judiciales de Langreo supuso una inversión de 7.538.690 euros y tres años de obras. El proyecto contó con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El nuevo inmueble tiene 3.362 metros cuadrados, por lo que duplica el espacio de las instalaciones utilizadas hasta ese momento, destacó entonces el Principado, que resaltó que es un edificio "compacto, luminoso, accesible y energéticamente eficiente".

Equipamiento

El nuevo palacio se construyó en un solar de Sama, cedido por el Ayuntamiento, entre las calles La Nalona y Capitán Alonso Nart. El inmueble tiene cuatro pisos. En la planta baja se ubican el control de acceso, el registro civil, los calabozos y tres salas de vistas, una de las cuales se utiliza también como sala para bodas y dispone de acceso independiente desde la calle. En el primer piso se distribuyen las oficinas de dos juzgados, con los despachos de jueces y letrados de la administración de justicia; el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y una sala para abogados. En la segunda planta se encuentran el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 y el juzgado de lo penal, ambos con competencias en materia de violencia sobre las mujeres. Por este motivo, la planta dispone de una sala de espera y sala de toma de declaración para mujeres víctimas de violencia, dotada con sistema de grabación. También en este piso se sitúan el despacho del médico forense y otro espacio para videoconferencias.

La tercera planta se destina a las dependencias de la Fiscalía. El edificio está concebido para generar un consumo casi nulo de energía. El patio central suministra iluminación natural. Ese patio está cubierto por un lucernario acristalado que en invierno aprovecha el efecto invernadero y minimiza el uso de la calefacción. Además, cuenta con unos estores móviles para regular el confort térmico durante el verano. El palacio incorpora también un aislamiento térmico potente, ventilación mecánica controlada con caudales reducidos, que reduce el consumo, y una iluminación altamente eficiente, con lámparas tipo LED y mecanismos de control inteligente, expuso el Principado con motivo de su apertura.