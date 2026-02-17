Los Juzgados de Langreo serán desratizados tras las quejas de los trabajadores por la aparición de roedores

El Principado abordará la desratización del Palacio de Justicia de Langreo tras las quejas de los trabajadores por la aparición de roedores en las instalaciones. Ya se han instalado tres trampas para acabar con los ratones, si bien la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos señaló que una empresa especializada está trabajando en el problema para adoptar "las medidas que estimen oportunas". Los responsables regionales también indicaron que están inmersos en la búsqueda de soluciones para otras deficiencias señaladas por los funcionarios.

El Palacio de Justicia de Langreo, que unifica en un solo edificio las sedes judiciales que anteriormente estaban dispersas por Sama, supuso una inversión de 7.538.690 euros y tres años de obras. El proyecto contó con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La instalación, con 3.362 metros cuadrados de superficie, entró en servicio en noviembre de 2024.

El problema con los ratones se detectó a finales de enero, tras advertir los trabajadores que las galletas que guardaba una funcionaria en su mesa estaban roídas y había restos de excrementos de ratón en el cajón. También denunciaron los trabajadores otras deficiencias como fallos con la calefacción, la cartelería o los pomos de las puertas.

Empresa especializada

Responsables de la Consejería de Justicia indicaron este martes que "se recibió la comunicación y se dio el aviso a la empresa encargada de la desratización. Se está abordando el problema con una empresa especializada, que pondrán en marcha las medidas que estimen oportunas", señalaron. Según ha podido saber este diario, una de las hipótesis es que los ratones ya pudieran venir del antiguo edificio, con el traslado de las cajas con la documentación.

Una de las trampas para ratones colocadas. / LNE

Sobre la cartelería, el Principado apuntó que se trata de un problema general que hubo con la empresa encargada de suministrarla. El 1 de enero se constituyeron los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, y muchos carteles tuvieron que retirarse en otras sedes ante los graves errores que presentaban. "Se avisó a la empresa de que los cambiasen y la idea en Langreo es que estén cambiados la semana que viene", aseguraron los responsables del Gobierno regional, para añadir que también "se está trabajando para dar solución a las otras deficiencias que pueda haber" y que el edificio "está en garantía".

Quejas

Los trabajadores, por su parte, señalan que la cartelería no se corresponde con cómo están sentadas las funcionarias que atienden al público, la goma que protege la marcación de las puertas está mal pegada, hay marcas de suciedad en las paredes de los calabozos, restos de suciedad de la obra en los suelos y despachos vacíos sin uso, incluido uno para un psicológo, una figura que no hay en los juzgados de Langreo. En cambio, los guardias civiles encargados de la seguridad del edificio deben cambiarse en un cuarto de limpieza porque no disponen de un lugar específico en el que hacerlo. Y una estancia pensada en principio como área de descanso para los trabajadores que no llegó a tener ese uso.

Instalaciones

El nuevo palacio de justicia, en Sama, tiene cuatro pisos. En la planta baja se ubican el control de acceso, el registro civil, los calabozos y tres salas de vistas. En el primer piso se distribuyen las oficinas de dos juzgados, con los despachos de jueces y letrados de la administración de justicia; el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y una sala para abogados. En la segunda planta se encuentran el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 y el juzgado de lo penal, ambos con competencias en materia de violencia sobre las mujeres. Por este motivo, la planta dispone de una sala de espera y sala de toma de declaración para mujeres víctimas de violencia, dotada con sistema de grabación. También en este piso se sitúan el despacho del médico forense y otro espacio para videoconferencias.

Una puerta retirada. / LNE

La tercera planta se destina a las dependencias de la Fiscalía. El edificio está concebido para generar un consumo casi nulo de energía. El patio central suministra iluminación natural. Ese patio está cubierto por un lucernario acristalado que en invierno aprovecha el efecto invernadero y minimiza el uso de la calefacción. Además, cuenta con unos estores móviles para regular el confort térmico durante el verano. El palacio incorpora también un aislamiento térmico potente, ventilación mecánica controlada con caudales reducidos, que reduce el consumo, y una iluminación altamente eficiente, con lámparas tipo LED y mecanismos de control inteligente, expuso el Principado con motivo de su apertura.