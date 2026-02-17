Mieres pone música y letra a la Memoria Democrática: "Es fundamental comprender de dónde venimos"

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, en colaboración con el Conservatorio y Escuela de Música, pone en marcha una nueva cita cultural que fusiona historia, literatura y música en vivo para convertirse en un espacio de reflexión y memoria. Se trata de “Así suena la Memoria Democrática en Mieres", una iniciativa que nace desde la convicción de que "es fundamental tener memoria y comprender de dónde venimos para decidir hacia dónde queremos caminar", señala la concejala del área, Nuria Ordóñez, que incide en que se trata de una propuesta que pretende llegar a personas de todas las edades, especialmente a la juventud, a través de los lenguajes artísticos que serán protagonistas. Se trata de un programa similar al exitoso "Así suenan los libros" desarrollado el año pasado.

Maxi Rodríguez, segundo por la derecha, en el ciclo "Así suenan los libros" en el Conservatorio de Mieres / D. O.

Encuentros literarios con música

El formato se desarrollará a través de encuentros literarios donde la música es pieza esencial. Los autores que participan en este ciclo proponen una selección de temas musicales que han marcado su obra y su proceso creativo o vital y estas piezas son interpretadas en directo por alumnado, profesorado colaboradores y colaboradoras del Conservatorio y Escuela de Música de Mieres. Música y canciones que se entretejerán con la historia y la obra de la persona que protagoniza cada uno de los capítulos de este ciclo que recorrerá diferentes etapas de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia reciente.

La programación del ciclo "Así suena la Memoria Democrática en Mieres" durante 2026 es la siguiente:

Aroa Moreno Durán. 23 de febrero. 19.30 horas en el Auditorio del Conservatorio de Música de Mieres. Encuentro con la escritora y periodista madrileña, una de las voces actuales más destacadas en el relato de la historia reciente. En conversación con el escritor Alejandro Basteiro, presentará su novela “Mañana matarán a Daniel". Los últimos fusilados del franquismo fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975 y la escritora ha novelado este suceso centrándose en las historias de tres de ellos, Daniel, Hidalgo y Pito, uno de los fusilamientos en Madrid, como forma de recuperar la memoria de estas ejecuciones finales del régimen franquista, ocurridas semanas antes de la muerte de Franco. Durante el acto, la palabra se entrelazará con la música en directo recorriendo tanto la banda sonora de la obra como la biografía sonora de la propia autora.

Ángel de la Calle. 9 de marzo en el Auditorio del Conservatorio de Música de Mieres. En este segundo encuentro nos sumergiremos de lleno en los claroscuros de la transición española, a través de la novela gráfica. El autor presentará su última obra "La Caja de Pandora", mientras charla con Carlos Barrio, licenciado en historia. Una cita para disfrutar, además, de una selección de piezas que aparecen en la novela, y que marcaron aquella época, interpretadas en directo por una agrupación muy especial de profesorado, alumnado y amigos del Conservatorio, unidas exclusivamente para esta cita.

Ignacio Martínez de Pisón. 28 de mayo en el Auditorio Teodoro Cuesta. Tercer encuentro con un autor que, tras su primera novela, "La ternura del dragón", escrita en 1984 y que obtuvo el premio Casino de Mieres, se dedicó de lleno a la literatura. Sus novelas han sido traducidas a una docena de idiomas. En "El tiempo de las mujeres", una novela compleja y ambiciosa, relata la historia de tres hermanas sobre el telón de fondo de la transición democrática española. En su obra más ensayística, "Enterrar a los muertos", da forma narrativa al hecho real del asesinato de José Robles Pazos y su investigación por parte del novelista estadounidense John Dos Passos, se documentó con rigor e iluminó un oscuro capítulo del pasado reciente con un fresco de la historia colectiva de España que plantea importante problema moral de la dignidad en un régimen totalitario bajo el aparente molde de una novela policial. En 2018 publicó "Filek. El estafador que engañó a Franco", donde presenta investigación sobre un personaje real, un falso inventor de una gasolina sintética que triunfó en la España de 1939. El 28 de mayo se hará un recorrido por sus obras más comprometidas, todo ello fusionado con los temas que más le marcaron interpretados por profesorado y alumnado del Conservatorio de Música.

Cultura comprometida

"Ponemos en marcha este nuevo ciclo en el marco de una apuesta clara por una cultura comprometida, llena de valores y al alcance de todos y todas", señaló la concejala, que añadió que "cualquier sociedad democrática tiene que tener memoria porque es fundamental reivindicar a la gente que sacrificó y luchó tanto para que hoy podamos vivir en democracia y con libertad".

"Tenemos democracia porque muchas personas sufrieron humillaciones, despidos, destierros, marginaciones de todo tipo e, incluso, muchos y muchas dejaron sus vidas. Gracias a estas personas, que no dudaron en hacer frente a una dictadura que negaba el pan y la sal, que oprimía y asfixiaba, hoy tenemos libertad y democracia en nuestro país" planteó Ordóñez, que quiso también poner en valor la importancia que en este ciclo tiene el Conservatorio como espacio no solo importante desde el punto de vista educativo y formativo, sino también cultural y social.