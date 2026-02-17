Piden cárcel para un hombre por matar a tiros a seis vacas en Lena: esta es la pena a la que se enfrenta

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado dos años de cárcel para un hombre acusado de matar a tiros a cinco vacas y de herir de gravedad a otra, que tuvo que ser sacrificada, en 2023 en Lena.

El Ministerio Fiscal ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales. Según el relato de los hechos que hace la Fiscalía, en la primavera de 2023, el acusado, "guiado por la inquina hacia personas próximas a su padre", salió de su domicilio para dirigirse con sus perros hacia el monte Ladrones, en Parana (Lena), "en donde le propinó a un ternero un disparo en la frente, causándole la muerte. Además, disparó a cinco vacas más, causando la muerte de cuatro de ellas. La quinta tuvo que ser sacrificada por las lesiones que presentaba".

Tasación

El ternero fue tasado pericialmente en 900 euros, los gastos de la necropsia ascendieron a 119,35 euros. Las vacas fueron valoradas en 6.700 euros, los gastos de necropsia ascendieron a 152,35 euros y los de la eutanasia, a 104,50 euros. La Fiscalía considera que los hechos son "constitutivos de un delito continuado contra los animales" y solicita que se condene al acusado a 24 meses de prisión, con "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para la tenencia de animales, durante 4 años, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años".

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la propietaria del ternero con un total de 3.019,35 euros y la de las vacas, con 9.956,85 euros, ambas cantidades más los intereses legales correspondientes.

Cuando se produjo el caso, el movimiento ecologista y las asociaciones protectoras de animales reclamaron una "efectiva" pena de cárcel para el autor del brutal tiroteo ocurrido en la localidad lenense de Parana. Colectivos como la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales o la Coordinadora Ecologista de Asturias reclamaron una aplicación "más contundente" del Código Penal, con condenas "efectivas" de cárcel. Estos grupos percibían entonces que aún late una "excesiva tolerancia" hacia el maltrato animal y que la Justicia no está aplicando la legislación de manera que pueda ejercer un impacto social de alcance disuasorio.

El macabro ataque a las vacas ocurrido en Parana fue solo el último de una larga lista de hechos violentos que se han saldado con gallinas decapitadas, yeguas envenenadas y perros desaparecidos, según denunciaron entonces las familias afectadas