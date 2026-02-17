Vaqueros, legionarios, barbies, hadas y elfos marcan el paso en los desfiles de Carnaval de Mieres, La Felguera y El Entrego: "Es el mejor día del año"

En el cierre del puente festivo del Antroxu, las nubes y la lluvia disfrazaron finalmente de sol y permitieron disfrutar por todo lo alto de animados desfiles en El Entrego, Mieres y La Felguera en el que reinaron los niños, cogiendo fuerzas antes de regresar al colegio. Mieres y La Felguera celebraron su carnaval infantil y en El Entrego fue el gran desfile, en el que los más pequeños también tuvieron un gran protagonismo.

El Entrego

El Antroxu de El Entrego es una de las principales citas carnavaleras de San Martín del Rey Aurelio y cientos de personas cumplieron este año desfilando por las principales calles de la localidad. La organización, la asociación "El Entrego activo", no había fijado una temática para los disfraces así que la imaginación propició que hubiese para todos los gustos. Aun así, parece que siempre triunfan las pantallas, ya sea la grande o la pequeña. Series como "Strangers things" o "El juego del calamar" hace años que no faltan en los armarios de disfraces. Tampoco podía faltar la Barbie cinematográfica. Pero también hubo espacio para los clásicos de gánsteres, vaqueros o princesas Disney.

Según la organización, al concurso "oficial" de disfraces se apuntaron un centenar de vecinos pero fueron muchos más, más del doble, los que pasearon sus disfraces por El Entrego. También hubo quien pasó del desfile y directamente se fue de cañas o sidras, otro buen plan para una cálida tarde tras tanta lluvia y frío de las últimas semanas.

Mieres

El Antroxu infantil de Mieres volvió a demostrar este martes que la imaginación no tiene límites, ni entiende de edades cuando se trata de celebrar el Carnaval. Decenas de niños y familias recorrieron las calles del centro de la ciudad en un desfile muy concurrido que partió del parque Jovellanos y convirtió la tarde en un espectáculo de color, música y alegría compartida.

Romanos con cascos dorados y espadas de cartón, elfos y hobbits salidos de mundos fantásticos, hadas de alas brillantes y hasta pequeños campos de tréboles —con capas verdes y sombreros imposibles— desfilaron entre risas, serpentinas y confeti. El ambiente fue festivo desde el inicio, con grupos organizados por colegios que aportaron creatividad y mucho trabajo previo en la elaboración de los disfraces.

Las calles del centro se llenaron de público que aplaudía el paso de la comitiva, mientras los más pequeños saludaban orgullosos y posaban para las fotografías de familiares y curiosos. La meteorología acompañó, permitiendo que el desfile avanzara con comodidad y que la celebración se prolongara durante varias horas sin contratiempos.

“Es el mejor día del año”, aseguraba Daniela, de ocho años, disfrazada de hada con una varita cubierta de purpurina. “Llevamos semanas preparando el traje en casa y hoy por fin puedo enseñarlo. Me encanta ver tantos disfraces diferentes y que todos aplaudan”, comentaba emocionada mientras intentaba mantener en su sitio sus alas brillantes.

La próxima cita con la eterna batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma será el viernes en Mieres, con la celebración del desfile central de la fiesta.

La Felguera

En La Felguera, la celebración del Antroxu infantil contó con la colaboración de la Escuela de Baile “Bailamos” y los grupos de Participación de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Langreo. La programación comenzó con un desfile desde el parque Dolores F. Duro hasta la cancha cubierta del Colegio Eulalia Álvarez. La temática era el Lejano Oeste y hubo muchos vaqueros e indios, aunque también muchas familias optaron por salirse del guion y dar rienda suelta a su fantasía.

En el patio del centro escolar, se habilitó un escenario con equipo de música y se desarrollaron actividades lúdicas, juegos, pintacaras, tatuajes infantiles, sorteos de regalos y reparto de chocolate con bizcochos.