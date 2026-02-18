Los ecologistas ven “insuficiente” la petición de dos años de cárcel a un hombre por matar a tiros a seis vacas en Lena: "Es un caso muy grave"
La Coordinadora Ecologista alerta de que la pena podría rebajarse durante el juicio y quedarse en sanción económica, lo que a su juicio resta efecto disuasorio
La petición de dos años de cárcel formulada por la Fiscalía del Principado de Asturias para el hombre acusado de matar a tiros a cinco vacas y herir de gravedad a otra en 2023 (que tuvo que ser sacrificada) en un pueblo de Lena ha sido recibida con desencanto por parte del movimiento ecologista. La Coordinadora Ecologista de Asturias considera que la pena solicitada es “claramente insuficiente” para unos hechos que califica de “muy graves” y que, a su juicio, evidencian la necesidad de aplicar sanciones más contundentes frente al maltrato animal.
El Ministerio Fiscal ha solicitado 24 meses de prisión para el acusado, al que atribuye un delito continuado contra los animales por los hechos ocurridos el 2 de junio de 2023 en el monte Ladrones, en la localidad lenense de Parana, en el concejo de Lena. Según el relato recogido en el escrito de conclusiones provisionales, el hombre, “guiado por la inquina hacia personas próximas a su padre”, salió de su domicilio con sus perros y disparó primero a un ternero, causándole la muerte de un tiro en la frente. Posteriormente, abatió a otras cinco reses. Cuatro murieron en el acto y la quinta tuvo que ser sacrificada debido a la gravedad de las heridas.
Un caso muy grave
Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias y conocedor del caso, sostiene que la petición de la Fiscalía no responde a la magnitud de lo ocurrido. “Dos años de cárcel es insuficiente. No responde a la necesidad de atajar casos tan graves como este, que al final conllevaron matar varias vacas solo por hacer daño a terceros”, afirma. A su juicio, se trata de “un caso muy sangrante” que no debería resolverse con una pena que, además, podría verse reducida durante el juicio.
Pontigo advierte de que en este tipo de procedimientos es frecuente que la defensa alegue problemas mentales para tratar de rebajar la responsabilidad penal. “Luego, en el juicio, seguro que se rebajará notablemente y todo quedará en una multa”, señala. El portavoz ecologista recuerda que, sin antecedentes penales, las condenas de dos años o menos suelen saldarse sin ingreso efectivo en prisión. “Eso demuestra que existe una enorme tolerancia hacia el maltrato animal”, lamenta.
Las indemnizaciones
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la propietaria del ternero con 3.019,35 euros —incluidos los 900 euros de tasación y 119,35 de necropsia— y a la dueña de las vacas con 9.956,85 euros, que abarcan los 6.700 euros de valoración pericial, 152,35 de necropsias y 104,50 de eutanasia, más los intereses legales correspondientes. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pide la inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con animales durante cuatro años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco.
Cuando se produjo el suceso, tanto la Coordinadora como otras entidades, entre ellas la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, reclamaron penas “efectivas” de cárcel. Consideran que hechos como el ocurrido en Parana no son aislados y recuerdan que en los últimos años se han denunciado en la zona gallinas decapitadas, yeguas envenenadas y perros desaparecidos.
Para los ecologistas, solo una respuesta judicial firme y ejemplarizante podrá tener un efecto disuasorio real. De lo contrario, temen que episodios de violencia contra los animales sigan produciéndose con la percepción de que las consecuencias penales serán limitadas.
