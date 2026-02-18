Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los escolares del colegio Santiago Apóstol de Mieres, bomberos por un día

El centro dedica sus jornadas culturales a los servicios de emergencia

Un escolar, con la manguera del camión de bomberos.

Un escolar, con la manguera del camión de bomberos.

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

El colegio Santiago Apóstol, en Mieres, celebra esta semana sus jornadas culturales, que este año están dedicadas a los servicios de emergencia. Este miércoles hubo actividades en las que participaron militares del Ejército de Tierra y bomberos. Este jueves le tocará el turno a la Guardia Civil, que "traerá todas sus secciones y hará una exhibición con perros y drones", señalaron responsables del centro.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Escolares junto al camión de bomberos.

Escolares junto al camión de bomberos.

En la jornada de hoy miércoles, los bomberos del parque de Mieres "mostraron a los escolares uno de sus camiones, herramientas, vestuario, nos subieron a su camión y nos dejaron utilizar la manguera". Por su parte, Jesús Pina Rodríguez, comandante del Ejército de Tierra, explicó cómo se organizan las misiones internacionales, los tipos de militares que hay y la función de la UME (Unidad Militar de Emergencias). También se mostraron kits de supervivencia de misiones internacionales.

Los bomberos explica su trabajo a los alumnos.

Los bomberos explica su trabajo a los alumnos.

Cuentacuentos

Además, se organizó un cuentacuentos para los más pequeños a cargo de la librería La Pilarica". Este cuentacuentos, patrocinado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), versó sobre el trabajo de los payasos del hospital.

Jesús Pina con la directora del centro, Verónica Piri.

Jesús Pina con la directora del centro, Verónica Piri.

Las actividades se completaron con un taller de reanimación cardiopulmonar para los alumnos más mayores a cargo de la coordinadora de atención educativa de del área VII.

Tracking Pixel Contents