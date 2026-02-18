Los escolares del colegio Santiago Apóstol de Mieres, bomberos por un día

El colegio Santiago Apóstol, en Mieres, celebra esta semana sus jornadas culturales, que este año están dedicadas a los servicios de emergencia. Este miércoles hubo actividades en las que participaron militares del Ejército de Tierra y bomberos. Este jueves le tocará el turno a la Guardia Civil, que "traerá todas sus secciones y hará una exhibición con perros y drones", señalaron responsables del centro.

Escolares junto al camión de bomberos. / LNE

En la jornada de hoy miércoles, los bomberos del parque de Mieres "mostraron a los escolares uno de sus camiones, herramientas, vestuario, nos subieron a su camión y nos dejaron utilizar la manguera". Por su parte, Jesús Pina Rodríguez, comandante del Ejército de Tierra, explicó cómo se organizan las misiones internacionales, los tipos de militares que hay y la función de la UME (Unidad Militar de Emergencias). También se mostraron kits de supervivencia de misiones internacionales.

Los bomberos explica su trabajo a los alumnos. / LNE

Cuentacuentos

Además, se organizó un cuentacuentos para los más pequeños a cargo de la librería La Pilarica". Este cuentacuentos, patrocinado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), versó sobre el trabajo de los payasos del hospital.

Noticias relacionadas

Jesús Pina con la directora del centro, Verónica Piri. / LNE

Las actividades se completaron con un taller de reanimación cardiopulmonar para los alumnos más mayores a cargo de la coordinadora de atención educativa de del área VII.