Formación, salas para asociaciones y un área de "coworking": Lena ya tiene un nuevo uso para el edificio del centro de salud cuando la actividad sanitaria se traslade al nuevo ambulatorio

El gobierno local de Lena (IU) pretende convertir el edificio que actualmente alberga el centro de salud de La Pola en un complejo de dinamización social. Ese es el proyecto por el que finalmente apuesta el Ayuntamiento en previsión de que las instalaciones queden desocupadas en breve, una vez que la actividad sanitaria se traslade al nuevo centro de salud, cuya obra se encuentra ya muy avanzada en las inmediaciones de la plaza de la Ería.

La administración local pretende impulsar la “recuperación, rehabilitación y adecuación integral” del inmueble actual, que quedará vacío en pocas semanas, cuando concluya el traslado al nuevo ambulatorio. La intención es que el edificio se transforme en un “centro de convivencia ciudadana” con carácter polivalente.

El inmueble, de titularidad municipal, reúne —según el equipo de gobierno— condiciones idóneas para su reconversión. Destacan especialmente su accesibilidad, ya que carece de barreras arquitectónicas y dispone tanto de ascensor como de rampa de acceso. Estas características facilitarían una adaptación rápida para nuevos usos sin necesidad de grandes intervenciones estructurales.

Servicios Sociales

La pieza central del proyecto es el traslado del departamento de Servicios Sociales a estas dependencias. Actualmente, este servicio municipal se encuentra en un local alquilado, lo que supone un coste anual para las arcas municipales. Con el cambio, el Ayuntamiento no solo dotaría al área de un espacio “más amplio y adecuado” para la atención a la ciudadanía, sino que también eliminaría el gasto derivado del alquiler.

“Aprovechar un inmueble municipal con estas características, que ya es accesible y está bien ubicado, es una doble ganancia. Por un lado, mejoramos el servicio a la ciudadanía y, por otro, ahorramos dinero público que podremos invertir en otras necesidades del concejo”, señalaron fuentes del equipo de gobierno.

Pero el proyecto va más allá del traslado administrativo. El gobierno local quiere compatibilizar la sede de Servicios Sociales con otros usos de interés comunitario. Entre las propuestas planteadas figura la creación de un punto de encuentro asociativo que permita a colectivos y entidades del concejo disponer de espacios para reuniones y actividades. Asimismo, se contempla habilitar aulas homologadas para formación, lo que abriría la puerta a cursos y acciones formativas vinculadas al empleo y al reciclaje profesional.

Espacio de coworking

Otra de las apuestas es la creación de un espacio municipal de coworking. La iniciativa busca dar respuesta al creciente número de personas que teletrabajan en Lena y que podrían beneficiarse de un entorno compartido con conexión adecuada, zonas de trabajo y servicios comunes. Esta fórmula, cada vez más extendida, pretende favorecer la fijación de población y dinamizar la economía local.

El objetivo final es convertir el antiguo centro de salud en un “punto neurálgico de servicios y convivencia ciudadana”, capaz de centralizar recursos esenciales y fomentar la participación vecinal. La idea es que el edificio se consolide como un espacio de referencia para la vida social y cultural del concejo, reforzando la cohesión comunitaria.

El nuevo centro de salud de Pola de Lena. / A. Velasco

Nuevo centro de salud

La transformación del edificio coincidirá con la apertura del nuevo centro sanitario. El Principado ya ha puesto fecha. Tras dos décadas de espera, los vecinos de Pola de Lena estrenarán equipamiento el próximo 16 de marzo. El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, visitó recientemente las instalaciones junto al gerente del área sanitaria, José Antonio Vecino, para comprobar que la obra está finalizada. El Gobierno autonómico ha invertido en 293.400 euros en mobiliario y equipamiento. Desde la Consejería de Salud subrayan que el concejo dispondrá “de un equipamiento más moderno y confortable que contará, además, con un área de educación para actividades comunitarias”. Con su entrada en funcionamiento, el actual centro de salud quedará libre para iniciar su nueva etapa como espacio de dinamización social.