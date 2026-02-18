Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Proyectos como la descarbonización de la planta de Bayer en Lada fortalecen la soberanía estratégica de España"

La planta de Bayer en Lada, Langreo, "fortalece la soberanía estratégica del país y la competitividad de Asturias". Lo afirmó este miércoles el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una visita a la factoría farmacéutica que será la primera del sector en España, y de las pocas del mundo, en lograr su completa descarbonización. Padilla visitó la fábrica acompañado del director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández; el CEO de Bayer Iberia, Jordi Sánchez, y el director de la planta asturiana, Jorge Álvarez.

"La descarbonización del sistema sanitario es algo que pone en común las prioridades del Ministerio y del sector farmacéutico. Proyectos como este ejemplifican el progreso de la innovación en este sentido y fortalecen la soberanía estratégica de nuestro país y la competitividad de la región", aseguró el Secretario de Estado de Sanidad.

Trabajos para la descarbonización de la planta de Bayer en Lada, Langreo / D. O.

Por su parte, Jordi Sánchez, destacó que desde hace 125 años en su compañía, "cuidamos de la salud de los españoles y esta planta juega un papel fundamental en esa misión ya que desde aquí se exporta el ácido acetilsalicílico para todo el mundo". Ahora no solo cuidará de la salud de todo aquel que en el mundo tome una aspirina -todas llevan el principio activo fabricado en Lada- sino que con esa descarbonización que ya está en marcha y que será una realidad el próximo verano "damos un paso decisivo para cuidar aún más de la salud del planeta".

El proyecto con Iberdrola

Bayer a Iberdrola, propietaria de la térmica de Lada, anexa a la farmacéutica y ya desmantelada prácticamente en su totalidad, han puesto en marcha el gran proyecto de descarbonización de la planta. La empresa energética instalará un innovador sistema de almacenamiento térmico que transformará la electricidad cien por cien renovable proveniente de una instalación de autoconsumo adyacente a la planta y de sus diferentes plantas renovables, en el vapor que Bayer necesita para desarrollar su actividad. Se trata del primer contrato de venta de calor de estas características en España (HPA en sus siglas en inglés) y uno de los más destacados proyectos para la descarbonización industrial de la cuenca minera asturiana. El proyecto que se hizo posible gracias al PERTE para la descarbonización industrial del Ministerio de Industria, cuenta con la financiación del Innovation Fund de la Unión Europea, y espera completar su desarrollo para la segunda mitad de 2026. La actuación tiene un presupuesto de 17 millones de euros, 13 de ellos de ayudas europeas.

Salud comunitaria

Volviendo a la salud comunitaria, el secretario de Estado y el director general también han podido conocer con detalle el compromiso de Bayer con la innovación para mejorar la salud de los españoles, en áreas como la cardio-renal, oncología u oftalmología, con una cartera de tratamientos en desarrollo enfocada en los principales retos de salud que afronta actualmente la sociedad.

La ocasión también ha permitido profundizar sobre los avances en sostenibilidad de Bayer España desde que en 2019 la compañía reforzara su compromiso en este sentido. "Liderar la transformación de nuestra actividad hacia un modelo más sostenible, es también nuestra manera de comprometernos con la innovación y el progreso de todos. La próxima descarbonización de Lada será un gran avance para nuestra ambición hacia la descarbonización total de nuestra actividad, y a la que nos encaminamos a buen ritmo con un 39% de reducción de nuestra huella de carbono desde 2019", ha añadido Jordi Sánchez.

Los representantes del Ministerio de Sanidad y de Bayer han coincidido en la necesidad de destacar la importancia estratégica del sector farmacéutico en España y en Europa, así como en la necesidad de impulsar la innovación y un ecosistema competitivo para las compañías del continente. También han compartido la voluntad de seguir colaborando, junto al resto de agentes del ecosistema sanitario, para seguir acelerando el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica.