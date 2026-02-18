Langreo tendrá un presupuesto de 35,4 millones: IU y PSOE pactan la aprobación de las cuentas municipales (y este es el dinero para inversiones)

Langreo aprobará este jueves su presupuesto municipal para 2026. Será en un pleno extraordinario que se celebrará a partir de las 12.30 horas y en el que el equipo de gobierno de IU presentará su propuesta de cuentas públicas para este año. La aprobación está garantizada al revalidarse el pacto de 2025 con el que la coalición de izquierdas obtuvo el respaldo del PSOE en un acuerdo en el que los socialistas pasaban a ser “socio prioritario” del equipo de gobierno de Roberto Marcos García.

Roberto García (derecha) y el portavoz socialista, Javier Castro, rubrican el acuerdo presupuestario de 2025 / D. O.

El presupuesto del Ayuntamiento de Langreo para 2026 asciende a un total de 35.440.000 euros, casi un millón más de los 34,5 millones del año pasado.

1.187.000 euros en inversiones

A falta de que se conozcan las inversiones previstas en el documento, este capítulo asciende a un total de 1.187.000 euros. El capítulo 1, en que refleja los gastos de personal, que el año pasado suponía el 52 por ciento del presupuesto, aumentará en 2026 alrededor de un tres por ciento debido a la creación de nuevas plazas en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento.

La propuesta de IU contará con los votos a favor de los 8 concejales del equipo de gobierno y los 4 del PSOE, doce votos en total frente a los 4 del PP, los tres de los concejales y adscritos y los dos ediles de Vox. Eso en caso de que estos últimos tres grupos votasen en contra de las cuentas.

Por el momento, los votos de IU y sus socios prioritarios sirvieron para que la Comisión de Hacienda celebrada el pasado lunes ofreciese un dictamen favorable, lo que ya fija lo que ocurrirá en el Pleno del jueves.

Tres años de apoyo socialista

El gobierno de IU lleva aprobando los presupuestos con el apoyo del PSOE desde que llegó al gobierno en mayo de 2023. Las cuentas de 2024 las apoyaron los siete concejales socialistas que había entonces en el salón de plenos. Después el grupo municipal del PSOE saltó por los aires debido a la conocida como "guerra del agua". Cuatro de los ediles abandonaron las filas del PSOE y pasaron a la bancada de los no adscritos. El fallecimiento del no adscrito José Francisco Torre volvió a otorgar un sillón más al PSOE, así que sus cuatro ediles se convirtieron en 2025 en "socios prioritarios" de IU, De hecho, el equipo de gobierno solo negoció con ellos las cuentas públicas, no se sentó con los no adscritos, PP ni VOX.

Crisis en IU

Ese acuerdo tuvo sus consecuencias en el seno de IU. La entonces concejala de Hacienda, Paula Díaz, hizo público su descontento con el pacto alcanzado entre IU y PSOE para sacar adelante las cuentas. La edil fue excluida por su propio grupo político de las negociaciones –"De haber participado igual habría alcanzado consenso con el resto de grupos políticos", afirmó entonces–, tampoco defendió las cuentas en el Pleno de presupuestos del año pasado, papel que le correspondía como responsable de Hacienda. Tanto la negociación como la exposición de los argumentos de IU corrió a cargo del portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde, José Antonio Cases. Pese a esa disconformidad, Díaz votó a favor de la aprobación de los presupuestos, pero que lo hizo "por disciplina (de partido)". "Ni lo apoyo, ni lo avalo, ni lo entiendo", remachó, para a continuación asegurar que "si no lo digo no hubiese sido leal conmigo misma".

Días después de ese tenso Pleno presupuestario, Paula Díaz presentaba su dimisión como concejala "por motivos personales y profesionales” y explicando que “se cierra una etapa”. “Deseo mucha suerte al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo y me pongo a su entera disposición por su necesitan mi colaboración en algún momento”, aseguró al irse.