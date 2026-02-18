La "marea naranja" inunda Langreo: la carrera de Galbán contra el cáncer infantil ya suma 600 inscritos

Seiscientas personas se han inscrito ya en Langreo para participar este domingo en la Marcha solidaria "Corre con Galbán", destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil. La inscripción tiene un coste de seis euros y también hay una "fila 0" para los que deseen colaborar pero no vayan a participar en la carrera.

En Langreo la marcha solidaria empezará a las 12.00 horas, con salida y llegada al Ayuntamiento. El recorrido irá, desde Sama a la Felguera, con vuelta de nuevo a Sama. Serán cuatro kilómetros. Antes, a partir de las 11.00 habrá una exhibición de zumba y, después de la carrera, habrá animación musical a cargo de "FL Covers".

"La gente puede ir corriendo, caminando o inscribirse aunque no puedan hacer la marcha. Lo importante es apuntarse", aseguraron los organizadores. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la Asociación Galbán, que ese mismo 22 de febrero programa carreras en todos los municipios asturianos. En la edición de 2025 fueron 46.476 las personas participantes en Asturias. También se pueden hacer las inscripciones y la entrega de las camisetas conmemorativas en el polideportivo de La Felguera, en el parque García Lago, este sábado de 11.00 a 14.00 horas.

Fondos

Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la Asociación Galbán sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía el pasado año ascendió a 200.000 euros y la entidad liderada hizo entrega en diciembre de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas.