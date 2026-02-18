El pozo Fortuna (Mieres) ya es Lugar de Memoria Democrática: "Reconoce a quienes lo dieron todo para que vivamos en libertad"
El gobierno local destaca el apoyo de colectivos como la Asociación Foro Pozu Fortuna y Amigos de Mieres
El Ayuntamiento de Mieres aplaudió la declaración del pozo Fortuna como uno de los ocho primeros lugares de memoria democrática en Asturias. La propuesta fue presentada este mes en la reunión de la Comisión Técnica de Lugares de Memoria, y además del pozo Fortuna, incluye la fosa del Sucu, en Gijón, la fosa común de Oviedo, la fosa común de El Rellán (Grado); la fosa de San Miguel de la Barreda, la Quinta Pedregal en Avilés, El Mazucu, en Llanes, y las Huelgas del 62, estas últimas de carácter inmaterial.
El gobierno local de Mieres (IU) destacó que "la propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos pretende reconocer y dar visibilidad a espacios y hechos históricos que son símbolo de la lucha por la democracia y las libertades. Queremos mostrar nuestra satisfacción por esta decisión".
Los responsables municipales resaltaron, además, que "se trata de una propuesta planteada y apoyada por distintas asociaciones y colectivos tanto memorialistas como de otros ámbitos, como es el caso de la Asociación Foro Pozu Fortuna y Amigos de Mieres". "Este es un paso importante en la dirección correcta: proteger la memoria, defender la justicia y reivindicar a las personas que fueron asesinadas por defender la democracia", señaló la concejala de Memoria Democrática, Nuria Ordóñez, que puso el foco en cómo esta propuesta "contribuye a acabar con el silencio y el olvido y es un avance que permite reconocer a quienes lo dieron todo para que hoy podamos vivir en democracia y libertad".
Protección especial
A través de la Ley de Memoria Democrática, esta declaración supondrá dar un estatus de protección especial al pozo Fortuna, "evitando cualquier intervención que desvirtúe el significado histórico del lugar, promoviendo la reparación moral a las familias de las víctimas y fomentando la pedagogía pública para comprender los hechos ocurridos y las terribles consecuencias de la quiebra de la democracia", recalcó el gobierno local.
También apuntó el ejecutivo municipal que el pozo Fortuna se ha convertido en los últimos años "en un punto de memoria y dignidad y con esta declaración se consolidará como un símbolo para reivindicar los Derechos Humanos en un lugar que fue escenario de capítulos de nuestra historia reciente que es necesario recordar para que no vuelvan a repetirse. De la oscuridad de una caña de un pozu que se convirtió en fosa común a la luz de la Memoria Democrática".
La propuesta elaborada por la Dirección General de Memoria Democrática incorpora no solo lugares físicos —como fosas comunes y otros vestigios de la represión—, "sino también el reconocimiento de las luchas sociales e históricas que marcaron la resistencia en Asturias". El reconocimiento de estos lugares los dotará de un marco jurídico de protección. Supondrá también la señalización y preservación de estos lugares o acontecimientos, "garantizando su mantenimiento como espacios de recuerdo, justicia y pedagogía democrática para el conjunto de la sociedad asturiana".
