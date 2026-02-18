Reyerta mortal de Langreo: la Policía detiene a tres personas más e interviene una pistola de aire comprimido
Los arrestados fueron puesto en libertad tras prestar declaración
Una semana después de la brutal reyerta que acabó con un hombre fallecido en La Felguera, la Policía Nacional, ha hecho público que se ha detenido a otras tres personas que participaron en el altercado. El mismo día de la pelea se detuvo a Dionisio H. H., el hombre que con un machete de fabricación casera mató a su tío abuelo, Arturo Hernández. El presunto asesino fue enviado a prisión.
Según informó la Policía, agentes de la Comisaría Local de Langreo-San Martín, han procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria y lesiones, en relación con la reyerta registrada el pasado día 11 de febrero en la calle Marqués de Bolarque de Langreo.
Análisis de los vídeos
Tras los hechos, comenzaron a difundirse en redes sociales varios vídeos en los que se recogían imágenes de las agresiones producidas después del apuñalamiento mortal de un varón. En uno de ellos se observaba cómo el autor del apuñalamiento salía del portal del inmueble esgrimiendo un arma blanca y amenazando a varias personas que se encontraban en el lugar.
Durante la secuencia, otra persona exhibía lo que aparentaba ser un arma de fuego, con la que apuntaba al agresor, mientras uno de sus acompañantes le instaba a disparar, intentando posteriormente arrebatarle el arma. Instantes después, el autor del apuñalamiento regresaba al interior del portal y los participantes en la reyerta abandonaban el lugar.
Los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo un exhaustivo análisis de las imágenes, logrando identificar a los implicados y determinar su grado de participación en las agresiones y amenazas mutuas. Asimismo, se priorizó la localización del arma exhibida durante los hechos.
Tres detenidos
Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la detención de tres individuos, todos ellos familiares del fallecido, así como a la intervención del arma utilizada en las amenazas, que resultó ser una pistola de airsoft (aire comprimido).
Tras la toma de declaración, los detenidos fueron puestos en libertad, remitiéndose el correspondiente atestado a la Autoridad Judicial competente, que continúa con la instrucción de los hechos.
La investigación permanece abierta por parte de la Policía Nacional.
