Unas clases muy especiales en Mieres: la Guardia Civil, en las jornadas culturales del colegio Santiago Apóstol
Los agentes mostraron a los alumnos cómo son los distintos trabajos que pueden desarrollarse en el cuerpo, y sus funciones
L. Díaz
El colegio público Santiago Apóstol de Mieres prosigue con la celebración de sus jornadas culturales, que en esta edición están dedicadas al trabajo de los servicios de emergencia.
En la mañana de este jueves 19 de febrero los alumnos del colegio mierense recibieron la visita de la Guardia Civil, "con todas sus secciones: Tráfico, los Tedax, Seprona, el Greim, los buzos, la unidad canina, los operadores de drones"... Los agentes se instalaron en distintas zonas del polideportivo del centro educativo, "con un puesto por cada una de las secciones. En cada uno de ellos se pudieron ver todo un despliegue de trajes, vehículos, tecnología y herramientas que la Guardia Civil y sus profesionales utilizan en su día a día", explicaron desde el colegio Santiago Apóstol.
Tras pasar los alumnos por cada una de las estaciones, y tras recibir explicaciones "con mucha paciencia y cariño", los chavales finalizaron su toma de contacto con el cuerpo de seguridad con "una exhibición de la unidad canina", además de poder ver en acción "un robot de desactivación de explosivos" manejado por artificeros. En resumen, fue "un día lleno de aprendizaje y disfrute", como ya había sido el miércoles, cuando se recibió la visita de los bomberos.
