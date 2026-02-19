Iniciar la actividad en el nuevo ferial de Talleres del Conde y cambiar el césped de Ganzábal: este es el acuerdo presupuestario de IU y PSOE para Langreo

El equipo de gobierno de IU en Langreo sacará adelante este jueves sus presupuestos municipales para 2026, unas cuentas pactadas, como en años anteriores, con el PSOE, que brindará sus votos a IU.

Los dos partidos han pactado el presupuesto más alto de los últimos cuatro años, con una cuantía que alcanza los 34.725.058 euros que suponen 200.000 euros más que el año pasado. IU hizo hincapié en el incremento de un 189,55 por ciento del capítulo de inversiones, que alcanza los 1,18 millones de euros.

Este presupuesto se ha elaborado siguiendo la línea mantenida en ejercicios previos, repitiendo un acuerdo político entre IU y el grupo municipal socialista que la coalición de izquierdas circunscribe a la negociación presupuestaria. Las dos formaciones destacan que “el diálogo y el acuerdo político son esenciales en contextos donde no existen mayorías absolutas. Estos valores no solo son fundamentales para la gobernabilidad, sino que se convierten en herramientas imprescindibles para beneficiar a nuestros vecinos y vecinas”. El proyecto presupuestario se define como "una apuesta por unos servicios públicos de calidad, con una mejora sustancial en el capítulo dedicado al personal del ayuntamiento, que permite afrontar la implementación de novedades organizativas acordadas recientemente".

Estas medidas "mejoran la equidad en la organización del personal, la conciliación laboral y familiar y la propia prestación de los servicios". Entre ellas se encuentra la equiparación de operarios y gestores administrativos que desempeñaban funciones equivalentes, así como la entrada en vigor del nuevo sistema de turnos de la Policía Local.

Talleres del Conde

El capítulo destinado al gasto corriente alcanza los 12.173.498 euros y también presenta mejoras en s Servicios Sociales y Cultura, además de una consignación importante para las actividades en los nuevos Talleres Culturales del Conde con más de 250.000 euros. El objetivo es que una empresa asuma la gestión del equipamiento, para ponerlo en funcionamiento desde mediados de año.

En las inversiones se refleja también una partida destinada a la creación de baños inclusivos en las plazas de abastos, adaptados a las necesidades de personas ostomizadas o con movilidad reducida. Asimismo, se incrementa la cuantía destinada a la organización de conciertos y al programa de barrios.

También cabe destacar el aumento de varias partidas en el capítulo de subvenciones, donde se refuerzan las partidas destinadas a cooperación internacional, igualdad, cultura – con una cuantía de 12.000 euros-, festejos – que alcanza los 50.000 euros - y deportes. Esto permite "seguir impulsando la vida asociativa, participativa y cultural del municipio, un elemento clave en Langreo por formar parte de su identidad colectiva".

Cambio del césped en Ganzábal

Por último, destacan "es necesario resaltar el contenido del capítulo de inversiones, caracterizado por una clara mejora de los espacios públicos y edificios municipales". Así, se invertirá en la mejora de los espacios deportivos del concejo, con actuaciones en canchas deportivas de Frieres, Barros, Sama y La Felguera, así como en la cancha de tenis de Riaño. Además, se procederá al cambio de césped del campo de Ganzábal, completando así las inversiones en campos de fútbol municipales ya presupuestadas para Lada, Tuilla y Riaño.

Por otro lado, se destina una cuantía superior a 220.000 euros a la mejora de edificios municipales. Entre las actuaciones previstas se incluyen reparaciones en la nave de Valnalón, mejorando el centro de trabajo de la mayor parte del personal municipal. También se intervendrá en los edificios municipales que albergan Servicios Sociales, Urbanismo y el área económica.

Espacios y edificios públicos

En este ámbito de mejora de infraestructuras públicas, se contemplan además inversiones en centros sociales de Cuturrasu y Pando y viviendas sociales por importe de 75.000 euros. En la misma línea de mejora de los espacios públicos, se prevén actuaciones de derribo y trabajos de adecuación del medio urbano con una consignación de 145.000 euros, que permitirán la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora del mobiliario urbano y la urbanización de zonas degradadas del concejo.

Asimismo, se destinan 60.000 euros a la mejora de zonas de juego en los parques del municipio.

Ambas formaciones destacan que, "en la historia política de Langreo, alcanzar consensos entre las fuerzas políticas de la izquierda social ha sido un desafío. Sin embargo, este acuerdo supone un avance hacia la normalización del diálogo y la colaboración entre partidos con posiciones diversas, pero con puntos claros de entendimiento".