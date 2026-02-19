Mieres quema a la "Trumpchona" y "glaya" por la Paz: así será el desfile de Antroxu de este viernes

Mieres sigue de fiesta, mientras otras localidades asturianas ya han dado por visto el carnaval de este año, la capital del Caudal celebra su antroxu este viernes, y lo hace “glayando” por la paz y con la “Truchona del Caudal” -léase sardina en otros lugares- convertida en la “Trumpchona”.

Si el pasado martes Mieres celebraba su carnaval infantil, los actos centrales del Antroxu serán este viernes 20 de febrero, con un programa de actividades que abarca desde la mañana hasta la noche. La jornada comenzará a las 12:00 horas con el velatorio de la “Trumpchona” en la Plaza del Ayuntamiento, sirviendo de preludio a la programación vespertina. A las 19:30 horas, las charangas “Xaréu nel Ñeru”, “Los Restallones”, “Los Mazcaraos”, “Los Tardondes” y “Los Acoplaos” protagonizarán un pasacalles que servirá de previa, a las 20:00 horas, al cortejo fúnebre de la “Trumpchona” por las calles del centro de Mieres.

Presentación Antroxu Mieres 2026 / A. Velasco / LNE

Alrededor de las 20.30 horas será la "Truena d’aniciu", que marcará la salida del desfile y concurso de disfraces desde el entorno de La Mayacina. La comitiva recorrerá las calles Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda y Numa Guilhou, para concluir su recorrido en el Parque Jovellanos. En este trayecto, el jurado evaluará la creatividad y puesta en escena de carrozas, murgas y grupos. Finalmente, a partir de las 21:45 horas, en el Auditorio del Parque Jovellanos, se celebrará el “Xaréu d’Antroxu”, seguido de la lectura del testamento de la truchona trumpista y la quema de la finada con espectáculo pirotécnico y la entrega de premios.

El Ayuntamiento ha incrementado este año el presupuesto de premios en casi 2.000 euros, alcanzando una dotación total superior a los 10.000 euros repartidos entre ambos carnavales, el infantil y el de adultos. Como novedad, para el desfile de este viernes se han establecido cinco modalidades de concurso, distinguiendo por primera vez entre carrozas y grupos sin locomoción.

La celebración de este año tiene por lema “Mieres glaya por la paz”. Durante la presentación del programa la concejala de Cultura y Festejos, Nuria Ordóñez, señaló que "defender la paz es fundamental, más que nunca, porque nos permite convivir con respeto, cuidarnos, construir y compartir espacios donde todas las personas nos podamos sentir seguras, acompañadas y valoradas", dijo la edil. "Llevar este mensaje a un evento tan importante como el Antroxu es especialmente significativo, porque nos juntamos personas de todas las edades, culturas y diferentes realidades", recalcó.