Nueve restaurantes del parque natural de Redes ofrecen menús especiales con caza este fin de semana
Establecimientos de Caso y Sobrescobio contarán en las jornadas gastronómicas con carnes de venado, jabalí, perdiz o rebeco a un precio único de 30 euros
Nueve restaurantes del parque natural de Redes (concejos de Caso y Sobrescobio) participan este fin de semana, entre el viernes 20 y el Domingo 22 de febrero en la XV edición de las Jornadas de la Caza, una cita muy especial, ya que los establecimientos contarán carnes y productos de los montes de la zona. Entre ellos, venado, jabalí -hasta aquí los más habituales-, pero también con conejo, rebeco, perdiz, liebre o pato.
Los menús, distintos en cada establecimiento, tienen eso sí un precio unitario en todos los restaurantes participantes: 30 euros por persona, incluyendo postre, pan, vino y café, además de tres platos con productos de la caza y el monte.
En Caso, son tres los restaurantes que ofrecerán sus menús de caza: La Posada de Redes (en Bezanes), el Mirador de Tanes y Arniciu (Campo de Caso).
Por su parte, en Sobrescobio son seis los establecimientos. La Casona de Rioseco, Los Cabornos (Campiellos), La Puerta de Arrobio (Anzó), El Balcón de Redes (Rioseco), La Plaza Soto (Soto de Agues) y el Merendero de Anzó.
Las jornadas han sido organizadas por los ayuntamientos de Sobrescobio y Caso, junto con el parque natural de Redes.
