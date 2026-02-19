El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial

Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres hace ya varias semanas que están concluidas y el equipamiento está actualmente a la espera de que se concrete una fecha para su inauguración. Si todo marcha según lo previsto, la dotación comarcal del cuerpo abordará su traslado antes del verano. El Ayuntamiento estudia habilitar un permiso especial para que los vehículos del instituto armado puedan acceder a la calle Gijón desde la Avenida de México en ambos sentidos, sorteando las restricciones existentes en los cambios de dirección. Tras analizar el entramado de acceso desde el enlace norte con la autovía, los responsables municipales han determinado que no será necesario acometer ninguna reordenación vial cuando el cuartel entre en servicio.

El proyecto, que comenzó a ejecutarse en febrero de 2021, acumula ya varios capítulos de demora. Aunque la estructura principal está completamente finalizada y el aspecto exterior del complejo es el definitivo, diversos contratiempos técnicos y administrativos han impedido su entrada en funcionamiento en los plazos inicialmente previstos. Abril o mayo se perfilan ahora como las fechas más probables para la inauguración, según las fuentes consultadas, aunque no se descarta que se pueda adelantar a marzo.

Las obras deberían haber concluido, conforme al calendario original, a finales del verano de 2022. Sin embargo, la actuación ha estado marcada por retrasos desde mucho antes de que arrancaran los trabajos. A principios de 2011, el antiguo cuartel tuvo que ser desalojado de urgencia debido a graves problemas estructurales, iniciándose entonces un largo proceso de gestiones, redacción de proyectos y ajustes presupuestarios.

En la fase actual, la última incidencia pendiente está relacionada con la acometida eléctrica. La conexión a la red general ha resultado más compleja de lo previsto, obligando a revisar plazos y a realizar nuevas gestiones con la compañía suministradora. Esta circunstancia ha ralentizado la obtención de los permisos finales de obra y, por tanto, la entrega oficial del edificio. No obstante, el contratiempo está ya solventando.

El entorno vial del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres. / David Montañés

A ello se suma el retraso en la adjudicación del mobiliario. El concurso público continúa sin resolverse, lo que obligará previsiblemente a realizar el traslado utilizando de forma provisional el equipamiento de las actuales dependencias de la calle Alfonso Camín. Los nuevos muebles y equipos no estarán disponibles, según las previsiones, hasta finales de 2026, prolongando durante meses esta situación transitoria.

Pese a estas demoras, el Ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad en lo relativo al impacto urbano del nuevo cuartel. Tras estudiar el entramado de accesos desde el enlace norte con la autovía y la conexión con la calle Gijón, los técnicos municipales han concluido que el edificio se integrará en el entramado vial sin necesidad de reorganizar el tráfico. Se trata del principal nudo de acceso al centro urbano. La única medida en estudio es la concesión de un permiso especial que permita a los vehículos oficiales realizar determinados giros restringidos, garantizando así una salida rápida ante emergencias.

El complejo, situado en la Avenida de México, ocupa una amplia parcela y permitirá concentrar en un único espacio todas las unidades de la Guardia Civil en Mieres, cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. En la capital del concejo se prestan servicios de montaña, unidad cinológica, policía judicial, intervención de armas y tráfico.

El edificio presenta un diseño moderno y funcional, con varios volúmenes interconectados y zonas diferenciadas para atención al público, dependencias operativas, despachos administrativos y viviendas oficiales. Las fachadas, en tonos neutros y con amplios ventanales, buscan mejorar la eficiencia energética y la iluminación natural. El conjunto dispone además de aparcamiento reservado para vehículos oficiales, áreas de formación y espacios internos que facilitarán la operatividad diaria.

El proyecto no estuvo exento de polémica en sus inicios, ya que fue modificado en varias ocasiones tras las quejas vecinales sobre el tipo de acuartelamiento previsto. Finalmente, se alcanzó un consenso que permitió desbloquear la actuación. Con la nueva sede, la Guardia Civil aspira a dejar atrás unas instalaciones obsoletas y a consolidar un equipamiento que, sin alterar el tráfico urbano, se convertirá en una de las referencias visuales y funcionales de la ciudad.