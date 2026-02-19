El nuevo plan de comercio de Mieres quiere frenar la fuga anual de 6 millones de euros en compras a otros concejos

El Ayuntamiento de Mieres ya tiene hoja de ruta para el comercio local. El gobierno municipal de IU presentó este miércoles a los grupos políticos y al movimiento asociativo del concejo el Plan Estratégico de Comercio, un documento largamente demandado por el sector y que parte de un dato clave: en Mieres están en juego más de 12 millones de euros anuales en flujos de consumo.

Por un lado, el comercio mierense logra captar 6,4 millones de euros procedentes de compradores de otros municipios. Por otro, alrededor de 6 millones de euros de gasto de familias del concejo se escapan cada año hacia otras localidades. El objetivo del plan es claro. Busca consolidar la capacidad de atracción y, sobre todo, recuperar parte de ese consumo que hoy sale fuera.

La concejala de Comercio, Beatriz Flórez Álvarez, destacó que el documento se apoya en un estudio de base “riguroso y solvente”. En los últimos meses se realizaron encuestas a 150 negocios, 400 residentes y 200 turistas o visitantes frecuentes, además de analizar datos de renta y gasto disponibles. “Tenemos una radiografía completa de la realidad comercial del concejo”, subrayó.

Comerciantes de Mieres, durante una reciente asamblea. / Foto cedida a LNE

Los resultados confirman que el comercio local cuenta con altos niveles de satisfacción entre la clientela y es percibido como sinónimo de calidad. Sin embargo, también revelan retos estructurales importantes. La edad media de los comerciantes se sitúa en torno a los 52 años, lo que convierte el relevo generacional en una de las principales amenazas. A ello se suman la competencia de las grandes superficies, el auge de la compra online y la necesidad de avanzar en digitalización.

Las medidas

El Plan Estratégico se articula en seis ejes de trabajo y 23 medidas concretas. Entre ellas figura la mejora de los espacios comerciales urbanos, un programa específico para dinamizar bajos vacíos, la modernización y reactivación de la Plaza de Abastos y un servicio de asesoramiento para impulsar la transformación digital de los negocios.

También se contempla un programa de mentorización orientado a facilitar el relevo generacional, iniciativas de formación continua para comerciantes, campañas de fidelización del consumo local y acciones vinculadas a la innovación y al uso de nuevas tecnologías. “El escaparate físico puede convertirse en una ventana abierta al mundo”, resumió Flórez, defendiendo que el pequeño comercio aún tiene margen para crecer si aprovecha las herramientas digitales.

Uno de los ejes prioritarios será retener parte de los 6 millones de euros que los mierenses gastan fuera del concejo. El gobierno local considera que recuperar aunque sea una fracción de esa cifra tendría un impacto directo en el empleo, la actividad económica y la vitalidad urbana. “Hay que trabajar juntos para afrontar los retos y conseguir que parte de ese gasto se quede en casa”, insistió la edil.

Las inversiones

El Ejecutivo local enmarca este plan en una estrategia más amplia de transformación urbana. El Ayuntamiento destaca que en los últimos años ha invertido “más de 5 millones de euros en peatonalizar y renovar el casco urbano, al tiempo que se han multiplicado las plazas de aparcamiento gratuito para facilitar el acceso a las zonas comerciales”. A esa cifra se suman más de 3 millones destinados al desarrollo de un gran distrito de calor, en una apuesta por la modernización y la sostenibilidad.

Desde el Ayuntamiento se recuerda, además, que “durante la pandemia Mieres fue el ayuntamiento asturiano que más ayudas directas concedió al comercio y la hostelería, reforzando su compromiso con el tejido económico local en el momento más crítico”.

Una larga reivindicación

El Plan Estratégico responde a una reivindicación histórica del movimiento asociativo comercial, que llevaba tiempo reclamando una planificación a medio y largo plazo. Ahora se abre una fase de trabajo conjunto con los grupos municipales y las asociaciones para perfilar y calendarizar las medidas.

“El Ayuntamiento tiene pocas competencias en una economía globalizada, pero queremos estar al lado del pequeño comercio y ayudar en todo lo que podamos”, concluye Flórez. Con más de 12 millones de euros en juego y un sector que busca adaptarse a una nueva realidad de consumo, el plan nace con la ambición de convertir al comercio de Mieres en motor de desarrollo y cohesión para los próximos años.