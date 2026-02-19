El PP respalda a los sindicatos mineros y reclama al Principado “una acción inmediata” ante la paralización de la transformación de La Pereda

El Partido Popular exige al Principado celeridad y claridad para solucionar el revés que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA) en la transformación de la central térmica de La Pereda en una planta de biomasa, el proyecto estrella de Hunosa con una inversión de 55 millones de euros.

El líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, mantuvo este jueves un encuentro con los representantes sindicales en Hunosa tras el que afirmó que la paralización de la transformación de La Pereda “no afecta solo a Hunosa o a las Cuencas Mineras, sino que es un problema de toda Asturias”. La sentencia del TSJA anula la tramitación ambiental del proyecto al incluir un porcentaje demasiado amplio de quema de combustible sólido recuperado (CSR) además de biomasa. Ahí es donde está el problema señalado por el tribunal, que no se ha estudiado o justificado plenamente esa quema. Queipo ve en La Pereda un proyecto “clave” para la gestión de residuos en el Principado. “¿Si la planta no quema CSR qué va a pasar con los residuos no reciclables que se acumulan en Cogersa?”, se preguntó el popular.

Las obras en la central de La Pereda, para transformarla en central de biomasa. / Luisma Murias

Superviviencia de Hunosa

La otra derivada de esos problemas que la no culminación del proyecto supondría para Asturias está en la propia viabilidad de la empresa Hunosa. “La Pereda es la principal fuente de ingresos de la empresa”, explicó Queipo para señalar que “Hunosa es identidad de Asturias y de nuestras cuencas, y no estamos dispuestos a que nadie ponga en riesgo su supervivencia”.

Ante esta situación, desde el PP, exigen al Gobierno del Principado “respuestas y acción inmediata”. A Queipo no le sirve “el `'lo estamos estudiando' porque si tanto Hunosa como el Principado no corrigen los fallos en la tramitación que señala la sentencia “corremos el riesgo de no llegar a la subasta energética prevista para 2027-2028”.

Queipo señaló también la falta de transparencia por parte de la compañía y del Principado. “No se puede mantener desinformados a los trabajadores, a la oposición y al Parlamento. Asturias necesita liderazgo para resolver este conflicto y, de momento, no lo veo”. Ante esto, emplazó al Principado “a que en los próximos días aclare qué pasos va a dar para que La Pereda pueda producir energía, venderla y garantizar los recursos de Hunosa”.

La sentencia

La sentencia del TSJA (contra la que cabría recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista, "anulando la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central Térmica de La Pereda pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR)", señalaron fuentes del TSJA, que añadieron que el Tribunal "concluye que no se trata de una 'modificación sustancial' de la autorización anterior, sino de una nueva actividad, lo que comporta la aplicación de un régimen legal más estricto conforme al Reglamento de Emisiones Industriales y la normativa europea".

Reunión del PP y los sindicatos mineros para tratar el problema de La Pereda / FERNANDO RODRIGUEZ

La postura sindical

Desde los sindicatos agradecieron la receptividad del PP y mantuvieron la misma línea que Queipo. “Han pasado casi 20 días desde la sentencia del TSJA y seguimos sin una hoja de ruta, sin concreción de medidas ni plazos temporales para resolver los problemas que marca el fallo judicial”, apuntó José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT. Alperi emplazó a Hunosa, la SEPI -accionista universal de la compañía- y los gobiernos de España y Asturias a que “asuman su responsabilidad”. Su sindicato ya ha tenido tiempo a estudiar la sentencia del TSJA y por eso pide conocer la postura de los actores implicados. “No es labor de los sindicatos decir a la empresa qué debe hacer; son ellos quienes deben sentar a los representantes de los trabajadores para explicar las implicaciones de la sentencia y las acciones proactivas que van a tomar para cumplir con la subasta de renovables”.

El secretario general del SOMA señaló además otro problema a corto y medio plazo, “la ausencia de un plan estratégico de Hunosa que consolide los 400 empleos propios y los casi 180 de las empresas auxiliares”. “Necesitamos un plan que sitúe a Hunosa a la vanguardia de la transición energética, tal como se comprometió el Gobierno de España, remarco”.

Respecto al Principado y su actuación en relación a La Pereda, Alperi señaló que “nos gustaría saber qué están haciendo exactamente” porque “decir que se hace todo lo posible” no es suficiente si no se concretan las acciones y a día de hoy, la parte social, los sindicatos, desconoce por completo las gestiones que se están realizando”.

Una situación grave

Por su parte, Nacho Requena, responsable de la federación de Industria de CC OO, calificó de “grave” la situación de Hunosa tras la sentencia del TSJA sobre La Pereda y ello les ha llevado a recabar el apoyo del PP “para que la administración tome una determinación a la mayor brevedad”. Para Requena, “es imperativo encontrar una solución que garantice la viabilidad del proyecto estrella del plan de futuro de la compañía”.

Los sindicatos desconocen si Hunosa ha recurrido ya el fallo judicial -el plazo expira a finales de mes- por lo que reclaman “mayor premura”. “La sentencia se conoce hace semanas y necesitamos que se anuncie ya qué iniciativa se va a adoptar”.

Los sindicatos exigen “una solución que sea técnicamente viable y que tenga la solidez suficiente para no poner en duda el proyecto de transformación de la central”. Por eso piden al Principado "más compromiso e intensidad en la búsqueda de soluciones”.

“Más allá de repartir culpas, sobre si le corresponde mover ficha a Hunosa o al Principado, lo que queremos son soluciones inmediatas. El tiempo de estudio y evaluación de la sentencia ya ha pasado; ahora toca tomar decisiones porque el tiempo corre en contra de la viabilidad de todo el plan estratégico de la empresa”, recalcó el representante de CC OO