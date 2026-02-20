El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo
Bajo la dirección de Pepín García y Nacho Fernández, la obra explora las dinámicas familiares, con entradas a cinco euros
L. Díaz
El XXIII Ciclu de Teatru Costumista Asturianu de Langreo contará este sábado 21 de febrero, a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera con la representación de la obra "¡Al Loro!", que llevará a escena el Grupu Teatru San Félix de Valdesoto.
Bajo la autoría y dirección de Pepín García y Nacho Fernández, la pieza plantea una pregunta fundamental: ¿Puede el teatro ser el espejo donde se mire la sociedad actual? Tal y como explica la organización del ciclo de teatro asturiano, la trama aborda, desde una perspectiva cómica, temas tan punzantes como el abandono de los padres. La historia sigue la vida rutinaria de Pachín, un hombre que convive con su padre y hermano. Gracias a los cuidados de una sirvienta "bien particular", el núcleo familiar mantiene el humor y los sueños vivos hasta que un golpe de fortuna y la aparición de una conciencia familiar incómoda provocan un giro inesperado. La esperada visita de sus allegados culminará en un encuentro sorprendente que cambiará sus vidas por completo.
La obra destaca "por su ritmo dinámico donde la risa, la intriga y las sorpresas nos conducen manteniendo la incertidumbre del espectador hasta el final". El reparto está compuesto por Pepín García, Cristina Palacio, Nacho Fernández, Cristina García, Alejandro Cueto y Alba Fernández
Las entradas para la representación valen 5 euros.
