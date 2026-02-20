Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo

Bajo la dirección de Pepín García y Nacho Fernández, la obra explora las dinámicas familiares, con entradas a cinco euros

El elenco de la obra.

El elenco de la obra. / San Félix

L. Díaz

Langreo

El XXIII Ciclu de Teatru Costumista Asturianu de Langreo contará este sábado 21 de febrero, a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera con la representación de la obra "¡Al Loro!", que llevará a escena el Grupu Teatru San Félix de Valdesoto.

Bajo la autoría y dirección de Pepín García y Nacho Fernández, la pieza plantea una pregunta fundamental: ¿Puede el teatro ser el espejo donde se mire la sociedad actual? Tal y como explica la organización del ciclo de teatro asturiano, la trama aborda, desde una perspectiva cómica, temas tan punzantes como el abandono de los padres. La historia sigue la vida rutinaria de Pachín, un hombre que convive con su padre y hermano. Gracias a los cuidados de una sirvienta "bien particular", el núcleo familiar mantiene el humor y los sueños vivos hasta que un golpe de fortuna y la aparición de una conciencia familiar incómoda provocan un giro inesperado. La esperada visita de sus allegados culminará en un encuentro sorprendente que cambiará sus vidas por completo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La obra destaca "por su ritmo dinámico donde la risa, la intriga y las sorpresas nos conducen manteniendo la incertidumbre del espectador hasta el final". El reparto está compuesto por Pepín García, Cristina Palacio, Nacho Fernández, Cristina García, Alejandro Cueto y Alba Fernández

Noticias relacionadas y más

Las entradas para la representación valen 5 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lanzas de fabricación casera y una 'obsesión' por las armas blancas: el perfil del joven encarcelado por la reyerta mortal de Langreo
  2. Mieres hormigona su 'Dakar': los vecinos esperan que las obras de reasfaltado en las calles terminen 'cuanto antes
  3. El detenido por la reyerta mortal de Langreo ya declara ante el juez tras llegar en medio de un gran dispositivo policial
  4. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  5. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  6. Reyerta mortal en Langreo: el detenido estuvo encarcelado por atacar hace diez años a un hombre con un hacha y un cuchillo
  7. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  8. Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo

El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

IU de San Martín propone usar el arte urbano como revulsivo cultural

IU de San Martín propone usar el arte urbano como revulsivo cultural

La memoria del Montepío se convierte en arte en Langreo en el inicio de los actos de homenaje a Manuel Llaneza

La memoria del Montepío se convierte en arte en Langreo en el inicio de los actos de homenaje a Manuel Llaneza

La historia del parto múltiple en Caso de la vaca Cervera y sus insólitas tres xatinas: "Es algo tan raro, que te da una alegría"

La historia del parto múltiple en Caso de la vaca Cervera y sus insólitas tres xatinas: "Es algo tan raro, que te da una alegría"

Laviana ya coloca su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

Laviana ya coloca su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”
Tracking Pixel Contents