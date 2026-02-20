Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

Del 20 de febrero al 8 de marzo, una quincena de establecimientos del concejo ofrecerán sus mejores recetas en las II Jornadas “De Callos por Mieres”.

Presentación de las jornadas en el Cachitos.

Presentación de las jornadas en el Cachitos. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Mieres del Camino

Mieres celebra del 20 de febrero al 8 de marzo de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. Restaurantes como Bobela, DrinkVar, L’Ayalga, La Facultad Cervecería, La Llera, La Posada de Bacus, Trattoria La Peppa o La Consistorial ofrecerán sus propuestas especiales de callos durante más de dos semanas. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

