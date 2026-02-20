Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

Mieres celebra del 20 de febrero al 8 de marzo de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. Restaurantes como Bobela, DrinkVar, L’Ayalga, La Facultad Cervecería, La Llera, La Posada de Bacus, Trattoria La Peppa o La Consistorial ofrecerán sus propuestas especiales de callos durante más de dos semanas. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.