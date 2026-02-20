Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación
Del 20 de febrero al 8 de marzo, una quincena de establecimientos del concejo ofrecerán sus mejores recetas en las II Jornadas “De Callos por Mieres”.
Mieres del Camino
Mieres celebra del 20 de febrero al 8 de marzo de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. Restaurantes como Bobela, DrinkVar, L’Ayalga, La Facultad Cervecería, La Llera, La Posada de Bacus, Trattoria La Peppa o La Consistorial ofrecerán sus propuestas especiales de callos durante más de dos semanas. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lanzas de fabricación casera y una 'obsesión' por las armas blancas: el perfil del joven encarcelado por la reyerta mortal de Langreo
- Mieres hormigona su 'Dakar': los vecinos esperan que las obras de reasfaltado en las calles terminen 'cuanto antes
- El detenido por la reyerta mortal de Langreo ya declara ante el juez tras llegar en medio de un gran dispositivo policial
- El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
- Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
- Reyerta mortal en Langreo: el detenido estuvo encarcelado por atacar hace diez años a un hombre con un hacha y un cuchillo
- El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
- Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones