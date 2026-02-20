Innovación y territorio: FADE y ENA impulsan el futuro empresarial de las Cuencas desde el corazón del Nalón

Las Cuencas Mineras asturianas se encuentran en un momento decisivo de su historia económica. La transición de un modelo industrial tradicional hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación ya no es un proyecto de futuro, sino una realidad palpable. En este contexto, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), a través de su Red Empresarial de Innovación (REI), y la Asociación de Empresarios del Nalón (ENA), han estrechado lazos para convertir la innovación en el motor de crecimiento de las pymes locales.

La REI: Trabajo que transforma el territorio

Desde su puesta en marcha, la REI ha demostrado que la innovación no es exclusiva de las grandes corporaciones tecnológicas. La Red ha trabajado "sobre el terreno", priorizando el contacto directo y las visitas personalizadas. Las Cuencas Mineras (Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio...) han sido el núcleo principal de actuación, con decenas de empresas visitadas y proyectos estratégicos identificados.

ENA: El pilar fundamental en el Valle del Nalón

La colaboración con las asociaciones locales y sectoriales es el "eje de confianza" que permite a la REI llegar a cada rincón de Asturias. En este sentido, la Asociación de Empresarios del Nalón (ENA) se ha consolidado como el socio más activo de la Red. Su conocimiento profundo de las necesidades de la comarca y su capacidad de dinamización han permitido a la REI convertirse en el socio necesario para conectar a las empresas y emprendedores con el ecosistema empresarial e innovador del Principado, impulsando sus proyectos y trabajando sobre sus necesidades.

"Impulso Nalón": Una cita en el Pozo Sotón

Como culminación de este trabajo conjunto, el próximo jueves 26 de febrero se celebrará en el Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) la jornada "Impulso Nalón: Tejiendo el futuro empresarial desde el corazón de la Cuenca".

El evento, que será moderado por Alejandro Cuesta, coordinador de la REI, busca fomentar sinergias y debatir sobre el futuro productivo de la comarca. La jornada contará con una ponencia principal del profesor Holm-Detlev Köhler, experto internacional en reconversiones de zonas mineras. Esta ponencia irá acompañada de una mesa de diálogo con Carlos Sánchez (Bayer) y Carlos García (FAEN).

Además, el evento dará voz a experiencias empresariales de éxito local, como las de Juan Fombella (Cerámica del Nalón), José Villanueva (Tecur Metal) y José Alberto Félix (Asturcocteleros). Tras esto habrá una sesión de speed networking diseñada para generar colaboraciones inmediatas entre los asistentes, para acabar finalmente la jornada con una mesa redonda donde participarán figuras clave del ecosistema regional, con representantes de empresas y agentes.

Con iniciativas como esta, FADE y ENA demuestran que el futuro de la Cuenca del Nalón se construye desde la unidad, el talento local y una apuesta decidida por la innovación que transforma Asturias.