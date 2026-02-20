IU de San Martín propone usar el arte urbano como revulsivo cultural

El grupo municipal de IU en San Martín del Rey Aurelio plantea utilizar el arte urbano como revulsivo cultural en el concejo. En la última Comisión de Cultura, los concejales de Izquierda Unida pusieron sobre la mesa "una propuesta ambiciosa para revitalizar el patrimonio industrial", mediante "la creación de unas Jornadas de Arte Urbano y Patrimonio Industrial, bajo el nombre Samartín Mina Color".

La iniciativa, explican desde IU, plantea "intervenir artísticamente en fachadas, muros y estructuras industriales en desuso, transformando espacios deteriorados en un circuito cultural permanente que ponga en valor la memoria minera y proyecte una nueva imagen del concejo". Tal y como apuntan, toman como referencia "la experiencia desarrollada en Siero con el proyecto SUAS de la asociación "PolArte", que ha demostrado que el arte urbano puede convertirse en una herramienta eficaz de revitalización urbana, cohesión social y dinamización turística".

La propuesta realizada para San Martín incluye murales de gran formato en patrimonio industrial; rutas guiadas vinculadas a la memoria minera; conciertos en la calle; talleres participativos y la implicación del tejido asociativo y cultural. Además, se plantea "abrir una vía de colaboración con Hunosa, para reforzar el componente histórico y patrimonial de la iniciativa, integrando la memoria minera en un proyecto de futuro".

IU de San Martín subraya que "defendemos que el concejo no puede resignarse al deterioro de su patrimonio industrial. Nuestra historia minera no es un elemento del pasado que deba ocultarse, sino un activo cultural y turístico que debe reinterpretarse y ponerse en valor". Con esta nueva propuesta, "apostamos por combinar memoria, cultura y desarrollo local. Porque el futuro del concejo pasa por aprovechar su identidad y convertirla en motor de transformación".