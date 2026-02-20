Langreo reconoce a sus deportistas

El concejo de Langreo celebrará hoy una de las citas más señaladas de su calendario deportivo: la XXI Gala del Deporte, un acto ya consolidado que reconoce los méritos cosechados por deportistas y entidades del municipio a lo largo del último curso. La ceremonia tendrá lugar a las 19.00 horas en el Teatro José León Delestal.

En esta edición serán 131 los deportistas distinguidos por sus resultados en competición. De ellos, 96 lograron subir al podio en campeonatos autonómicos, 30 destacaron en el ámbito nacional y 5 participaron en competiciones internacionales, reflejo del alto nivel competitivo del deporte langreano.

Sonia Hernández García / lne

También se reconocerá la labor de once clubes y entidades deportivas por sus logros y ascensos en ligas y competiciones autonómicas: ACD Val’Nalón, C.D. Alcázar, Unión Popular de Langreo, Lada F.C., C.D. Patinalón, Club Rítmica Adagio, Club Artístico Langreo (patinaje artístico), Club Waseda (kárate), Club Kan-Do (kárate), Club Estadio (atletismo) y Club Sakura (judo y luchas olímpicas).

Como es habitual, la gala incluirá la entrega de varios premios especiales. El galardón “Género y Deporte” recaerá en Sonia Hernández García, entrenadora de fútbol con titulación UEFA y vinculada al deporte base del concejo, cuya trayectoria profesional pone de relieve el papel de la mujer en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

La “Mención Especial” será para el Club Ciclistas del Norte, entidad que destaca no solo por su actividad deportiva, sino por su firme apuesta por los valores y el juego limpio, así como por su implicación solidaria como voluntariado en numerosas pruebas del calendario local.

En el círuclo, Julio Manuel Pérez Cuesta / lne

Por su parte, el “Premio Área de Deportes” reconocerá la trayectoria del atleta langreano Julio Manuel Pérez Cuesta, quien acumuló destacados logros a nivel autonómico y nacional, fue internacional en catorce ocasiones con la selección española de atletismo y desarrolló parte de su carrera en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Con este reconocimiento, el municipio rinde homenaje a una figura deportiva que dejó una huella destacada y que, hasta ahora, no había recibido un reconocimiento oficial en su localidad natal.

La Gala del Deporte volverá así a convertirse en un escaparate del talento, el esfuerzo y la dedicación de quienes, desde diferentes disciplinas, contribuyen a situar el nombre de Langreo en el mapa deportivo y a fomentar valores como el trabajo, la constancia y el compañerismo.