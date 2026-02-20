Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo reivindica la memoria y la lucha de Berta Cáceres en Honduras

El Ayuntamiento concede su “Premio a la Vida” al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que fundó la líder lenca

Marcelino Miranda, líder del Copinh, en el centro, junto a representantes políticos y sociales en el Ayuntamiento de Langreo

Marcelino Miranda, líder del Copinh, en el centro, junto a representantes políticos y sociales en el Ayuntamiento de Langreo / FERNANDO RODRIGUEZ

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El próximo 2 de marzo se cumplen diez años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Tras su muerte se tiró de la proclama del indígena aymara Túpac Katari y popularizada por Eva Perón: “Berta volverá y será millones”. Los millones, sean de lo que sean, se componen de pequeñas partes y el Ayuntamiento de Langreo forma parte ya de esas fuerzas que en el mundo mantienen viva la memoria y la lucha de la líder lenca. Langreo ha concedido su cuarto “Premio a la Vida” al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Copinh, que Cáceres fundó y que se ha convertido en un referente global en la defensa de los derechos humanos y la protección de la "Madre Tierra".

Marcelino Miranda, a la derecha, y Roberto García

Marcelino Miranda, a la derecha, y Roberto García / FERNANDO RODRIGUEZ

"Premio a la Vida"

El ”Premio a la Vida” es uno de esos galardones en los que gana más quien lo entrega que quien lo recibe. El Ayuntamiento de Langreo tuvo este viernes la suerte de escuchar a Marcelino Miranda, uno de los líderes del Copinh. Un hombre pequeño, sin estudios, como él mismo explicó, pero orgulloso de su tierra, de sus gentes, y lo más importante, dispuesto a dar la vida por ella. “Y cuando alguien en Latinoamérica dice que daría la vida por los ideales de justicia, libertad y defensa de la comunidad no es algo metafórico, es literal, muchos han sido asesinados”, apuntó el alcalde de Langreo, Roberto García.

"Continuar hasta la muerte"

"Es un reto y un sueño de continuar hasta la muerte. Berta nos dejó un legado que es la humanidad", proclamó Miranda, que hizo hincapié en la cosmovisión de su pueblo, contraponiéndola a las lógicas de explotación económica. "El ser humano fue creado por Dios Nuestro Señor para cuidar y administrar, no para destruir, comercializar, despojar ni explotar al más humilde", sentenció.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

A pesar de denunciar la marginación histórica y la falta de acceso a la educación académica que sufre su comunidad por parte del Estado, Miranda reivindicó la sabiduría ancestral como su principal herramienta de lucha: "Nuestros ancestros y nuestras montañas, los espíritus, nos acompañan. Siempre sabemos decir lo que queremos y sabemos sentir lo que es bueno".

Recepción en el Ayuntamiento de Langreo a Marcelino Mirada, del Copinh

Recepción en el Ayuntamiento de Langreo a Marcelino Mirada, del Copinh / FERNANDO RODRIGUEZ

Recepción municipal

En la recepción en el Ayuntamiento, en la que participaron representantes de todos los grupos políticos excepto Vox, hubo defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, pero también la denuncia persistente del Copinh contra las estructuras de poder. La organización sigue exigiendo que la justicia sea completa y que se rompa la impunidad de los autores intelectuales que estuvieron detrás del asesinato de Berta Cáceres. "Langreo se suma al clamor por la verdad, la justicia y la dignidad", afirmó el Alcalde García, señalando que “la lucha por los ríos y los bosques en Honduras también concierne a la comunidad asturiana, unida por una historia compartida de lucha por la dignidad”.

Noticias relacionadas y más

El alcalde concluyó reafirmando que el Copinh no es solo un nombre, sino "un pueblo que lucha" y una referencia ética contra el racismo, el patriarcado y el colonialismo. Con la entrega del Premio a la Vida 2025, Langreo reafirma su compromiso de amplificar la voz de los "guardianes de los ríos" y recordar que, como decía Cáceres, defender la naturaleza es defender la vida de toda la humanidad.

