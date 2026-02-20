León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres

El Ayuntamiento de San Emiliano, junto a las juntas vecinales de Babia con derechos históricos en los puertos de Pinos —Candemuela, Pinos, San Emiliano y Villargusán— y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se están movilizando para impedir que la cabaña ganadera de Mieres pueda regresar este verano al Puerto Pinos. De esta forma, se ha anunciado el inicio de una campaña en redes sociales para exigir a los partidos políticos una solución definitiva a la “guerra” de pastos que afecta a este pastizal leonés desde que hace un siglo lo comprara el Ayuntamiento de Mieres. El fin último es promover que los terrenos acaben siendo expropiados.

El objetivo de la plataforma leonesa es impedir que la cabaña ganadera de Mieres regrese este verano a los pastos leoneses, coincidiendo con el centenario de lo que califican como “ocupación ilegal”. El origen del conflicto se sitúa en 1926, cuando el consistorio asturiano adquirió en subasta pública más de mil hectáreas de terreno en plena comarca de Babia, dentro de la provincia de León, con la finalidad de desarrollar su política ganadera.

Desde entonces —según sostienen las instituciones leonesas— Mieres habría ejercido competencias fuera de su término municipal y de su comunidad autónoma, una actuación que consideran “contraria a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a la legislación de régimen local y a la normativa ganadera vigente”. El abogado Carlos González Antón subraya que los tribunales que han abordado el caso han reconocido la ilegalidad de la situación, llegando a calificarla como “vía de hecho”.

La cabaña ganadera mierenses, con sus cerca de 1.500 reses, ya no pudo subir el año pasado a Pinos por mandato judicial, medida que ha sido recurrida por el Ayuntamiento, pero que de momento se mantiene vigente. Pese a esas resoluciones, González Antón lamenta que ni la Diputación de León ni la Junta de Castilla y León hayan puesto fin a la “anomalía institucional mediante la expropiación de los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mieres”, única vía que —a su juicio— permitiría cerrar definitivamente el conflicto.

Más de mil hectáreas

La preocupación en Babia se centra ahora en el próximo verano. En estos momentos, la Junta Ganadera de Mieres y el Ayuntamiento están trabajando en una solución legal que permita a la cabaña regresar a Pinos. En León esperaban movimientos en esta dirección y llevan tiempo preparándose. “Los terrenos en disputa superan las mil hectáreas y están integrados en un espacio de alto valor ambiental, declarado parque natural, reserva de la biosfera y zona incluida en la Red Natura 2000”, lo que —según recalcaron— “agrava la gravedad de los hechos”.

El alcalde de San Emiliano, David Marcello, expresó este miércoles el “profundo hartazgo” del municipio tras un siglo de conflicto. Reclamó a la Diputación, a la Junta y al Estado que “asuman su responsabilidad y actúen con urgencia”. A su juicio, el periodo de precampaña electoral y la incertidumbre sobre la constitución de un nuevo gobierno autonómico no pueden servir de excusa para retrasar la tramitación de la expropiación ni para permitir un nuevo aprovechamiento ganadero que consideran ilegal. Marcello recordó además que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió hace un año a buscar una solución definitiva, sin que hasta la fecha se hayan producido avances tangibles.

Una compra centenaria

Los grupos municipales de San Emiliano, las juntas vecinales afectadas y las entidades comarcales impulsarán una campaña digital para exigir a todos los partidos un posicionamiento claro. La iniciativa coincidirá con el centenario de la compra de los terrenos y reclamará no solo el cumplimiento estricto de la legalidad, sino también la defensa de la ganadería local y del medio ambiente de Babia.

El presidente de la Junta Vecinal de Villargusán, Pedro Álvarez, afirma que el conflicto ya lo sufrieron sus abuelos y que ahora lo vive su nieto, “tras más de veinte años de litigios judiciales sin que las administraciones hayan dado una respuesta definitiva”.

Mucho en juego

Desde la perspectiva de Mieres, el cierre del Puerto Pinos decretado el pasado año dejó a su sector ganadero al borde del colapso. Más de mil reses pertenecientes a 75 explotaciones tuvieron que trasladarse de forma provisional a la finca anexa de Los Hidalgos, alquilada como solución transitoria. El consistorio asturiano y la Junta Ganadera sostienen que el puerto es estratégico para la supervivencia de unas veintidós explotaciones profesionales, muchas de ellas con jóvenes incorporados recientemente, y advierten de que sin esos pastos y sin las hectáreas necesarias para justificar las ayudas de la Política Agraria Común, numerosas ganaderías podrían desaparecer. Además, el Ayuntamiento alega que siempre han respetado los mandatos judiciales y que el puerto es legítimamente de su propiedad.

Pese a ello, San Emiliano insiste en que no permitirá “ni un año más” de aprovechamiento que considera ilegal y reclama que este año se ponga fin a lo que definen como “el mayor conflicto territorial de Castilla y León”.