La memoria del Montepío se convierte en arte en Langreo en el inicio de los actos de homenaje a Manuel Llaneza

La historia del Montepío de la Minería es, en buena medida, la historia de la familia minera, llena de lucha y de trabajo pero también de un latido común que impulsa hacia el futuro. Es la esencia de las cuencas mineras asturianas y así ha quedado plasmado para siempre en el mural “Huellas del pasado, latido del presente”, un homenaje a la mutualidad minera que este viernes se inauguró en uno de los muros de la Casa del Pueblo de Sama, en la plaza La Salve, sede del SOMA-FITAG-UGT y de la unión comarcal de UGT. La inauguración era el punto de partida de los actos en memoria de Manuel Llaneza, fundador del sindicato, que se prolongarán durante todo el fin de semana.

Gonzalo Prado Grela explica el mural a los asistentes / FERNANDO RODRIGUEZ

El mural es una obra del artista y exminero Gonzalo Prado Grela. En él “cada escena recoge el rastro de quienes estuvieron antes: mineros, familias, mujeres y niños; generaciones que grabaron su esfuerzo en la historia. Son huellas reales y profundas que todavía marcan nuestro camino”, como explicó Elisa Alonso, secretaria de la Fundación Obra Social del Montepío. También está el “latido del presente” “porque esta historia no es un recuerdo inmóvil; sigue viva. Late en los proyectos de acción social, en la Fundación Montepío y en cada gesto que mantiene el espíritu mutualista. Las huellas nos dicen de dónde venimos y el latido nos recuerda que seguimos aquí”.

El mural es un recorrido en siete paneles: el origen, la protección, el alma minera, cuidar a quienes cuidaron y el futuro.

Por la izquierda, José Luis Alperi, Robero García, Armando Fernández Natal y Elisa Alonso / FERNANDO RODRIGUEZ

Identidad y memoria

En el acto inaugural, el alcalde de Langreo, Roberto García, aplaudió la iniciativa como “la reivindicación de la identidad y la memoria histórica frente a quienes intentan olvidarla”.

“Tenemos un pasado, pero somos una flecha lanzada hacia el futuro. No renegamos de quiénes somos; buscamos un futuro mejor para todos”, afirmó el regidor que quiso reproducir el primero de los textos que aparecen en la obra: “Este muro recoge las huellas de quienes, con trabajo, cuidado y solidaridad, convirtieron el riesgo en amparo y el esfuerzo compartido en futuro'.

El patrimonio de los valores

Desde el Monepío de la Minería, la entidad “homenajeada” en el mural, su presidente, Armando Fernández Natal, reconoció que cuando desde el SOMA-FITAG-UGT le plantearon la idea “no queríamos simplemente poner fechas o hitos, sino plasmar un compromiso”. Ese compromiso marca también el lema de todos los actos de la mutualidad durante 2026, “El patrimonio de los valores”. Fernández Natal apuntó que las comarcas mineras, son tierra de acogida, “y las tierras de acogida se forman sobre valores como la solidaridad y la protección social, que dan sentido a los derechos de la clase trabajadora”. El presidente del Montepío destacó tres de los conceptos del mural. Por un lado las mujeres mineras, “que trabajaron y potenciaron este territorio durante un siglo, a menudo sin el reconocimiento que merecían”. En segundo lugar habló de “”los 'guajes' mineros: Aquellos niños que, como nuestros padres o abuelos, tuvieron que falsificar su edad para trabajar en la mina. Es un homenaje a su sacrificio”. Y por último la juventud actual. “A menudo se dice que los jóvenes no tienen valores, pero sus obras nos demuestran que tienen tanta igualdad, solidaridad y fraternidad como nosotros. Desde el Montepío seguiremos apoyándolos para que continúen transformando esta sociedad”, afirmó Fernández Natal.

Por su parte, José Luis Alperi, Secretario General del SOMA-FITAG-UGT, subrayó que la obra de Prado Grela, “dignifica el espacio, nuestros valores y nos dignifica como sociedad”.

“Debemos recordar a quienes nos precedieron: a los que pagaron con su vida, a los que sufrieron represión y a los que lucharon por los derechos que hoy disfrutamos. Algunos piensan que estos derechos son perennes, pero la realidad es que se tarda mucho tiempo en conquistarlos y muy poco en perderlos. En una sociedad influenciada por las redes sociales, es vital no perder de vista de dónde venimos para construir el futuro que las nuevas generaciones merecen”, desarrolló Alperi.

Asistentes a la inauguración del mural en la sede del Soma-Fitag-UGT en Sama / FERNANDO RODRIGUEZ

Las huellas del carbón

Por último, pero tal vez más importante, el artista hizo un repaso a la obra en la que plasma la visión que él tiene, como pintor, como exminero, de la historia del Montepío. Prado Grela explicó todas las claves del mural, una obra en la que las piedras de carbón que aparecen en cada una de las escenas, “son esas huellas de la familia minera”. Hay mujeres, hay niños, están las esculturas que adornan las instalaciones del Montepío en Felechosa. Está también el balneario de Ledesma y las vacaciones mineras en Roquetas. Está el apoyo mutuo de la familia minera y está el futuro hacia el que conducen esas huellas. Todo eso queda para siempre en Sama, en Langreo, en el corazón minero de la cuenca del Nalón, para que no se olvide.

Homenaje a Manuel Llaneza

Los actos de homenaje a Manuel Llaneza continuaban este viernes ya por la tarde en la otra cuenca, la del Caudal. El expresidente del Principado, Pedro de Silva presenta en Espacio Cultural 1910 "Lo que Queda a la Espalda, sus memorias dialogadas, en conversación con César Iglesias. Un acto presentado por Faustino Álvarez.

Este sábado se entregará el Premio Espacio Cultural 1910, destinado a reconocer la promoción de la cultura y los valores democráticos, a la actriz, cineasta y artista plástica Amparo Climent Corbín, candidatura propuesta por el Montepío de la Minería. El jurado ha subrayado una trayectoria artística estrechamente vinculada a la defensa de la justicia social, la igualdad, la memoria y la dignidad humana. El acto tendrá lugar en la Plaza del Mercado de Mieres, contará con la presencia del presidente del Gobierno del Principado de Asturias y será de acceso exclusivo mediante acreditación.

El domingo, a las 12.00 horas, se celebrará el acto central de homenaje a Manuel Llaneza en el cementerio civil de Mieres. Intervendrán Alejandro Fernández, secretario general del PSOE de Mieres; Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; y José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT.