Parto múltiple en Caso: las insólitas tres xatinas (todas vivas) de la vaca Cervera

Solo ocurre una entre 100.000 veces, algo prácticamente imposible. Es, estadísticamente, como si tocara el Gordo de la Lotería. Y ha pasado en la localidad de El Tozu, en Caso. Allí, una vaca "primeriza", Cervera, propiedad del ganadero Julio Vega, parió el día 31 de enero tres xatinas, trillizas, "todas ellas vivas, lo que es todavía más raro". Tres semanas después de su nacimiento, las pequeñas Primavera, Flora y Fauna -así las bautizaron las sobrinas del ganadero- están "sanas, y muy bien" junto a su madre.

Cervera ya estaba "muy grande" tiempo antes de parir. Esto hizo sospechar a Julio Vega de que podría traer dos crías, algo que "no es normal, pero bueno, a veces ocurre". Son cosas de las que uno se percata cuando es un ganadero con experiencia, "tengo 59 años", toda la vida dedicada a las vacas. "Era la primera vez que quedaba preñada", y al ver su estado, "tan grande la barriga, y ella tan flaca", pasó a cebarla bien, a darle alimentación extra.

Sorpresa

La sorpresa llegó el último día de enero. Cervera se puso de parto, y Julio Vega ayudó a que todo saliera bien. Primero una xatina, luego la segunda ternera. "Y ahí la dejé, oliendo y lamiendo a las pequeñas". Fue a atender entonces otras labores y al volver, la sorpresa. "Había una tercera xatina, y estaba perfectamente". Algo prácticamente imposible, tal y como le comentó su veterinario de confianza. "Son un caso entre cien mil cuando salen tres crías. Y más raros todavía, que todas salgan vivas y se saquen adelante", como está ocurriendo en El Tozu.

"Es algo tan raro, que te da una alegría", señala Julio Vega, que ahora cuenta en su cabaña con 38 vacas "madre", 65 animales en total, incluyendo también crías y algún macho. Tres semanas después del parto, Cervera, con Primavera, Flora y Fauna, "se encuentran bien. Son chiquitinas, pero espabiladas, están muy bien".