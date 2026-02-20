El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”

El PP ha vuelto a denunciar las deficiencias en el polideportivo Juan Carlos Beiro de Langreo, cuyo mantenimiento corresponde al Principado a través de la dirección general de Deportes. El diputado popular Pedro de Rueda afirmó que la instalación tiene “graves” problemas debido a una falta crítica de mantenimiento e inversión”. El polideportivo, aseguró, “se encuentra en un estado de deterioro muy superior al de muchas otras instalaciones municipales de Asturias y del concejo de Langreo”.

Pedro de Rueda, segundo por la izquierda, con diputados y concejales del PP de Langreo, ante el polideportivo Juan Carlos Beiro / D. O.

Eso, unido a la falta de personal, supone que según el diputado popular, “el Beiro es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”. En verano de 2025 la instalación no abrió sus puertas durante algo más de dos meses, según el PP, lo que “deja sin servicio a los ciudadanos no solo de Langreo sino de todo el valle del Nalón”.

Goteras

“Es increíble que en pleno año 2026 sigamos conviviendo con goteras persistentes que, en lugar de recibir una solución estructural, se parchean de forma parcial, generando constantes incomodidades a los usuarios”. A esto se suma, apuntó, “un vergonzoso desperdicio de recursos, con grifos que pierden agua durante todo el año sin ser reparados, lo que choca frontalmente con cualquier discurso oficial sobre sostenibilidad”.

Además, como ya han denunciado en numerosas ocasiones los usuarios, “hay problemas con la temperatura del agua de la piscina y unos horarios de cierre extraordinarios por falta de personal, que dejan a los usuarios sin servicio”

Presupuesto que no se ejecutó

Todo esto lo llevará el PP a la Junta General del Principado el próximo martes. También intentará De Rueda obtener una respuesta sobre qué ocurrió con la partida presupuestaria asignada en 2024 a actuaciones en el complejo “y que no se ejecutó en Langreo, se derivó a otras operaciones del Principado”.

Para el PP la situación del polideportivo langreano “es una falta de respeto a los asturianos y, especialmente, a los habitantes y usuarios del Valle del Nalón”. “Es inaceptable que tengan que soportar vestuarios deficientes y maquinaria de gimnasio obsoleta o deteriorada”, lamentó el diputado popular que denunció que “pese a que la Consejera, Vanessa Gutiérrez, siempre promete soluciones, la realidad es que las instalaciones no solo no mejoran, sino que empeoran con el tiempo”. Por ello, “exigimos al Gobierno del señor Barbón que abandone las promesas vacías y acometa, de una vez por todas, las reformas que los usuarios de Langreo merecen”.