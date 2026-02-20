Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

La Mancomunidad quiere atraer visitantes que busquen experiencias gastronómicas

Participantes en la presentación de la marca turística &quot;Cocina de Carbón&quot;

Participantes en la presentación de la marca turística "Cocina de Carbón" / LNE

David Orihuela

David Orihuela

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

El calendario de jornadas gastronómicas del Valle del Nalón va desde Caso hasta Langreo pasando por el resto de los concejos, Sobrescobio, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Desde el certamen del quesu Casín, uno de los más antiguos de Europa y que se elabora en el parque Natural de Redes, hasta “Su excelencia la fabada” que este año estrenó cofradía gastronómica en La Felguera. En las cocinas de todo el valle se cocinan a fuego lento la caza, los nabos, las cebollas y los pimientos rellenos o la reina de la gastronomía astur, la fabada.

"Cocina de carbón"

Bajo esta premisa nace la marca “Cocina de Carbón”, un recuerdo a aquellas cocinas de chapa alimentadas con el mineral que ha marcado a las cuencas. Se trata de “convertir la memoria minera en una experiencia gastronómica”

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

“Cocina de Carbón” “nace de una idea sencilla y poderosa”, explican desde el Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Nalón, que este viernes presentó la iniciativa en el Museo de la Minería y la Industria, en El Entrego, en un acto en el que estuvieron los concejales turismo de la comarca, además del alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines.

La idea es que “en el Valle del Nalón, el pasado dejó huella… y también sabor”. Por eso la marca reivindica “una gastronomía que no se entiende sin su territorio: la cultura del trabajo, la memoria minera e industrial, los valles y montañas que nos rodean y una forma de sentarse a la mesa que mezcla identidad, orgullo y hospitalidad”.

Yoli González con una pota de cebolles rellenes

Yoli González con una pota de cebolles rellenes / D. O.

Desestacionalizar el turismo

La Mancomunidad pone en marcha una iniciativa orientada a la promoción de productos locales y turismo gastronómico, “con el objetivo de consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo y desestacionalizado, apoyado en la identidad del territorio y su cadena de valor local”. Todo desde la base de que “el Valle del Nalón ofrece una experiencia turística auténtica, vinculada al paisaje, a la memoria minera y a los sabores de siempre”.

La comarca da un paso más para posicionar la gastronomía “como un producto turístico propio, capaz de generar experiencias, atraer visitantes durante todo el año y poner en valor a quienes sostienen la cadena local: productores, hostelería, tradiciones, recetarios y eventos. La marca se concibe como un paraguas que ordena y proyecta esa propuesta, conectando cocina, paisaje y patrimonio en un relato reconocible y actual”.

Noticias relacionadas y más

“Cocina de Carbón” es, “una invitación concreta para visitar el Valle del Nalón, descubrirlo, recorrerlo y saborearlo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lanzas de fabricación casera y una 'obsesión' por las armas blancas: el perfil del joven encarcelado por la reyerta mortal de Langreo
  2. Mieres hormigona su 'Dakar': los vecinos esperan que las obras de reasfaltado en las calles terminen 'cuanto antes
  3. El detenido por la reyerta mortal de Langreo ya declara ante el juez tras llegar en medio de un gran dispositivo policial
  4. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  5. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  6. Reyerta mortal en Langreo: el detenido estuvo encarcelado por atacar hace diez años a un hombre con un hacha y un cuchillo
  7. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  8. Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto presenta "¡Al Loro!" en el ciclo de teatro asturiano de Langreo

El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

Si te gustas los callos, Mieres te ofrece la mejor degustación

IU de San Martín propone usar el arte urbano como revulsivo cultural

IU de San Martín propone usar el arte urbano como revulsivo cultural

La memoria del Montepío se convierte en arte en Langreo en el inicio de los actos de homenaje a Manuel Llaneza

La memoria del Montepío se convierte en arte en Langreo en el inicio de los actos de homenaje a Manuel Llaneza

La historia del parto múltiple en Caso de la vaca Cervera y sus insólitas tres xatinas: "Es algo tan raro, que te da una alegría"

La historia del parto múltiple en Caso de la vaca Cervera y sus insólitas tres xatinas: "Es algo tan raro, que te da una alegría"

Laviana ya coloca su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

Laviana ya coloca su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”
Tracking Pixel Contents