El Valle del Nalón cocina con carbón una nueva marca para desestacionalizar el turismo

El calendario de jornadas gastronómicas del Valle del Nalón va desde Caso hasta Langreo pasando por el resto de los concejos, Sobrescobio, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Desde el certamen del quesu Casín, uno de los más antiguos de Europa y que se elabora en el parque Natural de Redes, hasta “Su excelencia la fabada” que este año estrenó cofradía gastronómica en La Felguera. En las cocinas de todo el valle se cocinan a fuego lento la caza, los nabos, las cebollas y los pimientos rellenos o la reina de la gastronomía astur, la fabada.

"Cocina de carbón"

Bajo esta premisa nace la marca “Cocina de Carbón”, un recuerdo a aquellas cocinas de chapa alimentadas con el mineral que ha marcado a las cuencas. Se trata de “convertir la memoria minera en una experiencia gastronómica”

“Cocina de Carbón” “nace de una idea sencilla y poderosa”, explican desde el Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Nalón, que este viernes presentó la iniciativa en el Museo de la Minería y la Industria, en El Entrego, en un acto en el que estuvieron los concejales turismo de la comarca, además del alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines.

La idea es que “en el Valle del Nalón, el pasado dejó huella… y también sabor”. Por eso la marca reivindica “una gastronomía que no se entiende sin su territorio: la cultura del trabajo, la memoria minera e industrial, los valles y montañas que nos rodean y una forma de sentarse a la mesa que mezcla identidad, orgullo y hospitalidad”.

Yoli González con una pota de cebolles rellenes / D. O.

Desestacionalizar el turismo

La Mancomunidad pone en marcha una iniciativa orientada a la promoción de productos locales y turismo gastronómico, “con el objetivo de consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo y desestacionalizado, apoyado en la identidad del territorio y su cadena de valor local”. Todo desde la base de que “el Valle del Nalón ofrece una experiencia turística auténtica, vinculada al paisaje, a la memoria minera y a los sabores de siempre”.

La comarca da un paso más para posicionar la gastronomía “como un producto turístico propio, capaz de generar experiencias, atraer visitantes durante todo el año y poner en valor a quienes sostienen la cadena local: productores, hostelería, tradiciones, recetarios y eventos. La marca se concibe como un paraguas que ordena y proyecta esa propuesta, conectando cocina, paisaje y patrimonio en un relato reconocible y actual”.

“Cocina de Carbón” es, “una invitación concreta para visitar el Valle del Nalón, descubrirlo, recorrerlo y saborearlo”.