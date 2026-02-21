Amparo Climent: "Sin las mujeres, la memoria minera está incompleta"

Estaba muy emocionada, no solo porque lo repitió en un par de ocasiones sino porque se le escaparon las lágrimas en varios momentos, primero cuando el presidente del jurado, Carlos Barros San José, glosaba su figura como premiada por el Espacio Cultural 1910 y después cuando tuvo que ponerse ante el micrófono. La actriz, cineasta y artista plástica Amparo Climent recibió el galardón "no por su trayectoria sino por su mirada, por su ética", como destacó Barros San José. El jurado reconoció como Climent "ha sido firme en sus ideales, su conciencia social y los valores democráticos".

Por la izquierda, Adrián Barbón, Amparo Climent, Lourdes Pastor, Adriana Lastra y Vanessa Gutiérrez / LNE

Gaza y La Pasionaria

La homenajeada ofreció un discurso intenso y reivindicativo. Arrancó los aplausos del presidente del Principado, Adrián Barbón, al condenar con energía el genocidio de Gaza y llegó al corazón de todos los presentes hablando desde el suyo, desde las experiencias que ha vivido con su trabajo. Recordó a Dolores Ibárruri, La Pasionaria. En 2025 estrenó un documental sobre el icono femenino del comunismo y recordó sus orígenes mineros para proclamar que "sin las mujeres, la memoria minera estaría incompleta".

Ha trabajado delante y detrás de las cámaras, "acompañado las historias, sin invadirlas", aseguró el presidente del jurado, y eso le ha servido para afianzarse en la consideración de que parafraseando al poeta, la cultura es un arma cargada de futuro. "Cada canción, cada verso, cada plano, cada pincelada, cada paso de baile es un acto de rebeldía que rechaza la violencia", afirmó en su discurso de agradecimiento. Para ella "el arte pone la emoción y la mirada en los nombres de cada niño asesinado en Gaza". También pone la esperanza en que no caiga en el olvido.

Migrantes

Climent ha contado las historias más duras de los migrantes en "Las lágrimas de África" o "Los sueños de Idomeni" porque está convencida de que "si no contamos lo que nos duele y no tenemos presente la memoria democrática, repetiremos los mismos errores". Eso es lo que ha hecho durante toda su carrera, "poner nombres a hombres y mujeres para que la injusticia no se perpetúe".

Al borde de las lágrimas, respirando hondo para poder ofrecer su discurso de agradecimiento, clamó para "que nadie tenga que pedir permiso para llorar a los suyos".

Climent recogió de manos de Barbón la escultura de "El guaje Manolín", obra del artista Gonzalo Prado Grela y símbolo del premio. El presidente del Principado coincidió en que "queda mucho por reconocer de la importancia de la lucha femenina contra la dictadura" y advirtió que "la libertad y la democracia no son estados perennes son logros que tenemos que preservar".

Además de por Barbón, la galardonada estuvo arropada por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y la vicealcaldesa de Mieres, Teresa Iglesias. Además, el acto contó con la participación de la cantante Lourdes Pastor y con las voces de la coral Cantares del Ateneo de Mieres.

La entrega del premio se enmarcaba dentro de los actos en memoria de Manuel Llaneza que tendrán su cita central este domingo ante su tumba en el cementerio civil de Mieres.