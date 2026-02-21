Caso inicia la mejora la ruta de acceso a Brañagallones, un proyecto que cuenta con fondos europeos

A la espera de que se desbloquee definitivamente la esperada remodelación del refugio de Brañagallones, que depende directamente del Principado, el Ayuntamiento de Caso va haciendo sus deberes. Estos días comenzaban en la ruta de acceso a la Vega las obras de mejora en varios de sus puntos, una inversión incluida en un proyecto más amplio que acometerá mejoras en infraestructuras turísticas y ganaderas del concejo del parque natural de Redes.

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, señalaba que "ya ha comenzado el hormigonado en alguno de los tramos que estaban previstos". En total, es algo más de un kilómetro -de los casi 11 que tiene la subida- lo que va a ser mejorado, sobre todo "las zonas que están en peor estado, que ya ponen en dificultades hasta a los tractores y los todoterreno". Ya se trabaja, apuntó el regidor casín, en el entorno "del mirador", el Tesu l'Oración, también se actuará "en La Cardosa, y en varios puntos críticos más".

El proyecto que incluye estas obras se denomina "Mejora de la movilidad y digitalización de las infraestructuras turísticas y sociales en Caso", que cuenta con fondos europeos. Al concurso se presentaron seis empresas, y la adjudicataria final fue Decocallejas Soluciones Constructivas, por un precio de 552.584 euros, casi 40.000 euros menos que el presupuesto base de licitación.

Cabaña y bicicletas

Además de los accesos a la Vega, se va a restaurar, con fines expositivos, una de las cabañas tradicionales ubicadas en la braña y también se va a poner en funcionamiento una "app" que ofrezca información y facilite el tránsito de estos vehículos autorizados, para que no se encuentren en lugares críticos del camino, como puede ser el denominado túnel del Crespón. En la zona de inicio de la ruta de Brañagallones, además, se instalará un aparcamiento para bicicletas eléctricas, que se integrará en el parking de la localidad de Bezanes. Esta es también una parte del proyecto en la que ya se está trabajando, con labores en este aparcamiento.

La vega de Brañagallones, "fozá" por los jabalís, en una imagen de estos días. / LNE

Camín Real

Este proyecto cuenta con otra finalidad, que no tiene que ver con Brañagallones. Se trata de la recuperación de "dos kilómetros del antiguo Camín Real", en la zona de la Collá Moñu, en el entorno de la Collá d'Arniciu. El objetivo a largo plazo es "buscar financiación" para abordar la restauración de todo el recorrido, desde Gobezanes hasta El Tozu.

El plazo total de ejecución de todas las obras incluidas en el proyecto es de siete meses. La ruta de Brañagallones, además de ser muy usada por ganaderos de la zona, ha sido desde siempre un lugar de atracción para los amantes de la montaña. Según los datos del proyecto, el "tren al paraíso", el tractor turístico con capacidad para 19 viajeros en cada desplazamiento, subió en 2023 a un total de 3.167 personas a la Vega, un número que se espera pueda ir en crecimiento (en su primer año de funcionamiento, 2019, habían sido únicamente 421 personas).