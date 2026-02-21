El centro de Nanotecnología de El Entrego se lanza a la carrera cuántica con un nuevo edificio para su superordenador

El Centro de Innovación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de El Entrego inicia una nueva etapa de expansión física y tecnológica. En el aparcamiento de que en su día fue el Pozo Entrego se puede ver ya la base de lo que será el nuevo edificio a ocupar por el CINN. El consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, visitó este sábado las obras junto al alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y el director del centro de investigación, Adolfo Fernández. El proyecto tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros, pero lo importante será lo que vendrá después, ya que lo que se construye es el edificio que albergará el ordenador cuántico que construirán los investigadores del CINN.

Sánchez, destacó la relevancia de esta nueva infraestructura, que no solo será un referente autonómico, sino que nace con vocación internacional. El CINN es, explicó el consejero, “un centro de investigación que es no solo único en Asturias, es único en España y puntero en Europa en el ámbito de los nanomateriales; esto supone dotarle de una infraestructura más para poder crecer”.

Obras de construcción del nuevo edificio del CINN en El Entrego / D. O.

Ordenador cuántico

Ese crecimiento llega con el nuevo edificio que permitirá la construcción de un ordenador cuántico con tecnología propia, un proyecto que cuenta con una financiación de 7 millones de euros y que, como destacó el titular de Ciencia, "es único en toda Europa". El consejero confía en que la tecnología asturiana lidere la vanguardia mundial. “Espero es que no solo ayude a situar la tecnología asturiana en el mapa, sino que sirva para atraer investigadores y proyectos, y que parte de esa tecnología pueda ser transferida al tejido productivo en forma de empresas de base tecnológica», afirmó el consejero, quien definió la obra como una pieza clave para «impulsar este centro de una manera decidida».

Por la izquierda, Sergio Ena, Borja Sánchez, Ardines y Adolfo Fernández, en el laboratorio de física cuántica del CINN. / D. O.

Tecnología para Marte

La actividad del CINN ya tiene impacto fuera de la atmósfera terrestre. El director del centro, Alfonso Fernández, detalló cómo las nuevas instalaciones permitirán consolidar líneas de investigación ya abiertas, como la colaboración con misiones espaciales. «Nuestro crecimiento requiere nuevas instalaciones que acondicionamos para necesidades técnicas específicas», explicó. Uno de los hitos actuales es el desarrollo de componentes para el análisis de la atmósfera de Marte: «Nuestra aportación es desarrollar nuevos materiales que permitan reducir peso en el sistema global. Conseguir reducirlo es a base de eliminar componentes y nosotros aportamos materiales que, por su estabilidad, mantienen las dimensiones estables a pesar de los cambios de temperatura». Según Fernández, esto es “permite evitar sistemas de termalización que serían un peso adicional y una dificultad para el dispositivo, la nave que vaya a Marte”.

Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio celebró el inicio de las obras. «Es lo que estábamos esperando desde hace muchos años: un paso más en esa diversificación industrial del municipio y meternos en esa carrera por la computación espacial», señaló, resaltando el valor de las actividades que se desarrollan en el centro de nanotecnología.

Defensa de la Universidad Pública

El CINN es un centro de investigación impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo. Por eso, Borja Sánchez aprovechó su visita a El Entrego para insistir en la defensa de la universidad pública. «Mientras en otras comunidades lo que se está haciendo es asfixiar a la universidad pública, el Gobierno de Asturias tiene claro que debe apostar por ella», aseguró.

El consejero recordó que la institución académica cuenta con un respaldo financiero «sin precedentes», con un contrato programa de «1.000 millones de euros en seis años que se puede prorrogar hasta los 10 años, alcanzando los 1.700 millones». En este sentido, fue contundente respecto a las universidades privadas: «No está en la idea de este Gobierno el destinarles ni un solo euro de financiación pública. Uno de los pilares de una región que quiere impulsar una economía basada en el conocimiento es tener una buena universidad pública».