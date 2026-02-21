Así fue el gran Antroxu de Mieres: cientos de personas en el Carnaval, ¿estuviste desfilando?
La Trumpchona del Caudal se inmoló en un acto "por la paz"
La relación de Mieres con el Antroxu va mucho más allá de un pacto por la diversión. Los hosteleros de la ciudad presumen de haber sido los primeros en recuperar la celebración de los carnavales una vez desapareció la amargada careta de la dictadura. Miles de mierenses se echaron este viernes a la calle para fortalecer esta comunión con la eterna pugna que mantiene Don Carnal y Doña Cuaresma. “El mejor plan es pintarse la cara y dejarse llevar, no hace falta más”, afirmaba un vecino de La Mayacina mientras esperaba pacientemente a que arrancara el desfile.
La comitiva central del Antroxu abrazó charangas muy elaboradas que superaron por mucho la simple propuesta de pintarse la cara. El desfile, muy concurrido, salió de La Mayacina y recorrió gran parte del centro de Mieres para acabar en el parque Jovellanos, donde se quemó la Trumpchona. Esta imaginativa variante de la Truchona del Caudal, a su vez alternativa local a la popular sardina carnavalera, “glayó” por la paz sin cesar hasta que, tras leer su testamento, fue pasto de las llamas.
