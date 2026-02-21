Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo celebró su XXI Gala del Deporte con 131 personas distinguidas por sus logros

En la ceremonia se entregó el galardón "Género y deporte" para la entrenadora Sonia Hernández y el "Premio Área de Deportes" para el atleta Julio Manuel Pérez

Foto de familia de la Gala del Deporte de Langreo.

Foto de familia de la Gala del Deporte de Langreo. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Langreo abrió el fin de semana celebrando una de las citas más señaladas de su calendario deportivo: la XXI Gala del Deporte, que reunió a decenas de deportistas de todas las edades y todas las especialidades.

En esta edición fueron un total de 131 los deportistas distinguidos por sus buenos resultados. De ellos, 96 lograron podios en campeonatos autonómicos, 30 destacaron en el ámbito nacional y 5 participaron en eventos de carácter internacional.

Se reconoció también la labor de once clubes y entidades deportivas del concejo: ACD Val'Nalón, CD Alcázar, UP Langreo, Lada FC, CD Patinalón, Club Rítmica Adagio, Club Artístico Langreo, Club Waseda, Club Kan-Do, Club Estadio y Club Sakura.

Se entregaron varios premios especiales. El de "Género y deporte" fue para Sonia Hernández, entrenadora de fútbol con titulación UEFA y vinculada al deporte base del concejo. La "Mención Especial" recayó en el Club Ciclistas del Norte, y el "Premio Área de Deportes" fue para el atleta Julio Manuel Pérez.

