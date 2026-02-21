Mieres celebra la XXXVIII edición de las Jornadas de Montaña con cursos de escalada y charlas con Juanito Oiarzábal
Las actividades de este fin de semana se desarrollan en el polideportivo de Turón
L. Díaz
La XXXVIII edición de las Jornadas de Montaña de Mieres ya están en marcha. Tras la apertura hace unos días de la exposición “Carteles de Montaña 2007-2026”, que se podrá visitar hasta el 28 de febrero en la Casa de Cultura, este fin de semana se están llevando a cabo una serie de cursos de escalada, en el polideportivo de Turón. Las inscripciones fueron gratuitas. Además, hasta el 27 de febrero, la Casa de Cultura acogerá ponencias, y conferencias de figuras como Juanito Oiarzábal, Rosa Fernández o Ramón Portilla. Organizadas por la concejalía de Deportes y el Patronato Municipal, las jornadas consolidan a Mieres como referente del deporte, la naturaleza y la montaña, combinando formación, divulgación y entretenimiento.
Auditorio Teodoro Cuesta
En el auditorio Teodoro Cuesta, el 23 febrero Eduardo Astudillo hablará de “Kazbek, esquí en el gigante del Cáucaso”. El día 24 Juanito Oiarzábal lo hará sobre el “Proyecto 2x14 x 8.000, 2ª ascensión al Lhotse”; un día después le tocará el turno a Juan Sin Miedo con “Pedaleando por los lugares más remotos”; y el 26 de febrero Rosa Fernández hablará de “Tierras inexploradas. La Montaña de las Asturianas". Cerrará las charlas el 27 de febrero Ramón Portilla con “Mi Himalaya”. Todas estas actividades comenzará a las 20.00 horas.
