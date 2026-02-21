Milagro en Blimea: dos heridos leves tras empotrar su coche contra una casa
La brutal colisión se produjo a las 22.50 horas del viernes
Fue un auténtico milagro que el accidente se saldara con únicamente dos heridos leves. A las 22.50 horas de este viernes, el conductor de un vehículo, un Ford Focus, perdía el control y se empotraba contra una casa en Blimea, en la zona de las curvas de la avenida de La Libertad. Los dos ocupantes del vehículo resultaron heridos leves. Esta mañana, el coche permanecía incrustado en la vivienda.
Tal y como informó la Guardia Civil, el siniestro vial se produjo en el punto kilométrico 6,9 de la SM-8, en San martín del Rey Auelio (en la entrada de Blimea si se circula desde Laviana, en las cercanías del campo del Florán). El accidente consistió en la "salida de vía, con el posterior choque contra una casa". Hasta la zona se trasladó una patrulla del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias. Hubo dos heridos leves, que fueron atendidos por los servicios sanitarios.
