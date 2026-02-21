Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado llama a Hunosa a mover ficha por La Pereda: trabaja “intensamente” para retomar el proyecto y “tramitar de manera ágil” una nueva propuesta de la empresa pública

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo emplaza a la compañía a presentar una nueva tramitación ambiental ajustada a la sentencia del TSJA

Borja Sánchez, segundo por la derecha, en El Entrego

Borja Sánchez, segundo por la derecha, en El Entrego / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

El Principado quiere que la central térmica de La Pereda sea una central híbrida de biomasa e incineración de combustibles sólidos recuperados, los polémicos CSR, pero eso es precisamente lo que ha paralizado el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) echó abajo la tramitación ambiental y si Hunosa, propietaria de la planta, quiere que su proyecto estrella no se estrelle, con una inversión de 55 millones de euros, debe reformular ese aspecto. El Principado trabaja “de manera muy intensa” en reconducir la situación “porque sabemos la importancia que el proyecto tiene para el futuro de Hunosa”. Lo aseguró este sábado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez. El Principado, aseguró, “está preparado para tramitar de manera ágil una nueva propuesta técnica, que tiene que llegar y que debe presentar Hunosa”. “Es la empresa quien tiene que realizar el proyecto de hibridación y nosotros somos el órgano que tramita esa declaración de impacto ambiental”, aclaró Sánchez. “Ya les he dicho a los sindicatos que estamos preparados para hacer esa tramitación que garantice un proyecto, que no solo es clave para Hunosa, sino también para las Cuencas Mineras y para toda Asturias”.

La central térmica de La Pereda,

La central térmica de La Pereda, / Luisma Murias

El Consejero respondía así a los sindicatos mineros, SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, que tras una reunión el pasado jueves con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo,reclamaban al Principado más celeridad y transparencia.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La sentencia

La sentencia del TSJA (contra la que cabría recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista, "anulando la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central Térmica de La Pereda pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR)", señalaron fuentes del TSJA, que añadieron que el Tribunal "concluye que no se trata de una 'modificación sustancial' de la autorización anterior, sino de una nueva actividad, lo que comporta la aplicación de un régimen legal más estricto conforme al Reglamento de Emisiones Industriales y la normativa europea".

La salida

La única manera de salir del atolladero y poder reactivar un proyecto sin el que la supervivencia de Hunosa está en serio riesgo es que la compañía vuelva a realizar los trámites ajustándolos a la sentencia del TSJA. Será en ese momento cuando el Principado, explicó Borja Sánchez, deba analizar de nuevo la autorización ambiental y pueda darlo de paso para que siga adelante. El problema, como señaló Álvaro Queipo (PP), son los plazos. "Corremos el riesgo de no llegar a tiempo para poner la térmica a funcionar y no cumplir" con la llamada "subasta" de renovables, un permiso para producir energía duramente conseguido. De ahí que Sánchez asegure una “tramitación ágil” en cuanto la empresa presente un nuevo proyecto ambiental para la planta.

TEMAS

