Aller incia las obras de modernización de su ferial ganadero con una inversión de 1,4 millones

El concejo de Aller posee una de las más abundantes cabañas ganaderas de Asturias. A finales de 2025, a causa de la crisis sanitaria en el sector, el Ayuntamiento suspendió el tradicional "Mercaón", una de las ferias más importantes de la región. Iba a ser la última vez que se celebrase en el actual ferial ganadero. Esta misma semana han comenzado las obras de transformación del mercado de ganados, un proyecto que cuenta con un presupuesto de algo más de 1,4 millones de euros. Tres empresas se presentaron al concurso público, y fue Esvedra Obras y Reformas la elegida. Los trabajos ya están en marcha.

La transformación y modernización del ferial, ubicado en Cabañaquinta, cuenta con un presupuesto total de 1.443.592 euros. La empresa constructora ofreció una garantía de obra de cuatro años, y los trabajos está previsto que terminen para principios del verano. Así, el próximo "Mercaón" tiene garantizado celebrarse en la nueva instalación.

El inicio de las obras. / LNE

Proyecto

El proyecto técnico para la transformación del mercado de ganados fue elaborado por la empresa Alfestal. Según el documento, era evidente que el recinto ferial de Cabañaquinta presentaba un estado de deterioro notable, "tanto en los edificios como el propio espacio exterior". El propio proyecto reconoce textualmente que "a pesar de algunos intentos de reforma en el pasado, las instalaciones resultan obsoletas y no cumplen los requisitos mínimos de funcionalidad ni las condiciones exigidas en materia de bienestar animal".

La necesaria reforma se hará sobre una parcela que cuenta ahora mismo con cuatro edificios, en concreto dos naves de hormigón y estructura metálica de 84 y 108 metros cuadrados, una construcción de ladrillo de casi 35 metros cuadrados y otro edificio de ladrillo de 82,09 metros.

El proyecto de reforma incluye la reordenación del espacio, creando una gran plaza diáfana, en la que luego se instalarían unas vallas desmontables para el cercado del ganado. También incluye el proyecto la implementación de un sistema de entoldado para la protección de los animales. En materia tecnológica, el proyecto incluye iluminación LED, cámaras de vigilancia, megafonía y un sistema inteligente de control de accesos. También habrá una báscula de pesaje para el ganado y los vehículos.

Gestión

Los edificios del ferial también serán remodelados. Las naves se destinarán a un Centro de Trazabilidad de la Carne de Caza y a un Puesto de Control y Gestión Inteligente de Accesos y Báscula. Uno de los edificios se convertirá en un Centro de Control Inteligente de Ganado y Oficina Veterinaria. Otro, se destinará a Centro de Inseminación Artificial.

Además, el proyecto destaca que todo el mercado de ganado estará dotado de una "infraestructura tecnológica avanzada, que permitirá una gestión eficiente de los servicios y reforzará el papel del nuevo centro como motor del desarrollo ganadero y económico del municipio de Aller".