Barbón presiona a Hunosa para que rectifique su plan para La Pereda, "un posible cierre de la empresa sería dramático"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, asistió este domingo en Mieres al tradicional acto de homenaje a Manuel Llaneza, fundador del sindicato minero SOMA. En este marco, Barbón presionó a la dirección de Hunosa -con su exconsejero de Industria al frente, Enrique Fernández- para que presente un plan de actividad de la central de La Pereda que pase los filtros legales, tras ser rechazados inicialmente por el TSJA, y que asegure la continuidad de la compañía. "El cierre de Hunosa sería algo traumático y dramático", aseguró el presidente regional, "tiene que sobrevivir como empresa energética de futuro".

Por ello, reclamó a Hunosa y su máximo accionista, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que depende del Gobierno central, que "presente el plan" que permita funcionar a la central con biomasa y CSR (combustible sólido recuperado). "Espero que Hunosa lo haga, para que desde el Principado podamos tramitarlo cuanto antes", porque "La Pereda es clave para el futuro de Hunosa". Un futuro en el que "no contemplo un cierre", algo que sería "dramático", y si una transformación de empresa minera a compañía energética integral, "una empresa transformadora, con fuentes renovables, que tenga y dé futuro, y otorgue esperanza a las Cuencas".

"Como Gobierno de Asturias", añadió Barbón, "tenemos la responsabilidad de la tramitación ambiental. Lo aceleraríamos al máximo para que en el menor tiempo posible esté, para que La Pereda funcione y sea una inversión real". Pero, para ello, Hunosa debe modificar este plan ambiental, con la quema de CRS en el centro de la polémica (debido a los amplios márgenes manejados en los permisos ambientales, algo que señala la sentencia del TSJA). "Yo voy a defender siempre la viabilidad de Hunosa", recalcó el presidente del Principado y líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Barbón se sumaba así a la petición realizada por Borja Sánchez, consejero de Industria, que llamaba a Hunosa a presentar cuanto antes su nuevo plan para La Pereda. "Me uno a esta petición, La Pereda es clave, y nosotros tenemos disponibilidad para acelerar al máximo posible la tramitación".

Datos de empleo

El presidente del Principado también habló sobre datos de empleo, en un acto de marcado carácter sindical. "Hay 30.000 asturianos más trabajando ahora que cuando accedí a la presidencia", y "el año pasado batimos récords de creación de empresas, también con el mejor saldo neto empresarial de la década". Algo que achaca a "la apuesta por la ciencia y la investigación". Alabó entonces la labor de Borja Sánchez, presente también en el homenaje, por vez primera como Consejero de Industria, además de como responsable de Ciencia.

Partidos de izquierdas

Sobre los movimientos políticos en los partidos a la izquierda del PSOE, Barbón aseguró que "la Federación Socialista Asturiana es el partido de Asturias. Tenemos una identidad clara vinculada a ese asturianismo político, la socialdemocracia y somos la casa común de la izquierda y la causa común de la izquierda. Lo que hagan otras organizaciones no me corresponde a mí juzgarlo. Aunque creo que toda unidad y todo trabajo cooperativo siempre va a ser bueno". Barbón recalcó además que el pacto de Gobierno en Asturias con IU "es un oasis de estabilidad, diálogo y de acuerdo", en comparación "con las comunidades" en las que el PP debe pactar con Vox. "En Asturias llevamos siete presupuestos aprobados en siete años", añadió.

Universidad pública y privada

Respecto a posibles tensiones con IU por la llegada de las universidades privadas a Asturias, Barbón señaló hacia la apuesta que "se está haciendo por la Universidad pública", con la gratuidad de la matrícula o "la financiación de cátedras". Afirmó además que "una cosa es privatizar y otra ser respetuoso con la iniciativa privada, son cosas diferentes". Apuntó entonces a "las comunidades autónomas", en referencia a Madrid, "donde se está asfixiando a la pública. Es lo que está pasando con la Universidad Complutense. Aquí, mientras, tenemos la mejor financiación de su historia. Eso es apostar por lo público, con hechos. Ni un solo euro público va a ir a ningún centro adscrito privado".