Carrera Galbán en Langreo: "Lo hago por una amiga, su hija murió, es todo un reto personal"

Nuria Baragaño es una de las organizadoras de la carrera solidaria contra el cáncer infantil Galbán de Langreo. Tiene motivos personales para hacerlo. En el pecho luce una chapa, con la cara de una niña. "Es la hija de una amiga. Murió por culpa del cáncer". Se emociona al recordarlo, "estoy aquí por ellas".

La historia relatada por Baragaño ejemplifica la lucha que lleva a cabo la Asociación Galbán, siempre en apoyo de los niños y de sus familias en los tratamientos para combatir la enfermedad. "Para mí", añadía la langreana, "organizar la carrera era un reto personal". Este año, además, había más participación que nunca, más de 900 personas. El reto para el año que viene "es llegar a las mil". Que así sea.