La carrera Galbán de Mieres acaba reuniendo a un millar de personas, "está muy bien"
Los participantes se dividieron en dos tandas, la carrera y la marcha caminando, y hubo actuaciones musicales
L. Díaz
"Está todo muy bien, y al final, mucha gente". Quien habla es uno de los participantes en la carrera Galbán de Mieres, José García. Inicialmente, la prueba solidaria de Mieres, en apoyo a la Asociación que lucha contra el cáncer infantil y apoya a sus familias, contaba con unos 900 inscritos. Finalmente, por megafonía la organización dio una alegría: eran prácticamente mil las personas se habían animado al final bien a participar en la carrera, bien a estar en la marcha a pie que salió a continuación.
La carrera -o el paseo- tenía un recorrido de 2,4 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de la Constitución. Se contó además con animación musical y de danza, con los bailarines de la escuela Soleá.
Suscríbete para seguir leyendo
- Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
- El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
- Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
- Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
- El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
- Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz