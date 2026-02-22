La carrera Galbán de Mieres acaba reuniendo a un millar de personas, "está muy bien"

"Está todo muy bien, y al final, mucha gente". Quien habla es uno de los participantes en la carrera Galbán de Mieres, José García. Inicialmente, la prueba solidaria de Mieres, en apoyo a la Asociación que lucha contra el cáncer infantil y apoya a sus familias, contaba con unos 900 inscritos. Finalmente, por megafonía la organización dio una alegría: eran prácticamente mil las personas se habían animado al final bien a participar en la carrera, bien a estar en la marcha a pie que salió a continuación.

La carrera -o el paseo- tenía un recorrido de 2,4 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de la Constitución. Se contó además con animación musical y de danza, con los bailarines de la escuela Soleá.