Una exposición denuncia en Langreo el maltrato infantil

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá, desde este lunes 23 de febrero al 8 de marzo, la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

A través de una serie de 22 ilustraciones, la muestra presenta un audio-relato que narra la historia de Liry, una niña que crece en un entorno familiar disfuncional marcado por el sufrimiento, pero también por la capacidad de resistencia y superación. Aunque el relato incorpora elementos de ficción, se fundamenta en una experiencia real, convirtiéndose en un testimonio honesto sobre la violencia y el maltrato vistos desde la mirada de la descendencia. Las piezas cuentan con locuciones en castellano y han sido transcritas al asturiano por Isa Lobo.

La exposición busca generar una reflexión introspectiva que apele a la emoción y la memoria de los visitantes. Debido a la intensidad emocional de su contenido, la muestra no está recomendada para público infantil. Además de la exhibición principal, se llevarán a cabo sesiones de proyección y charla los días lunes 23 de febrero y martes 3 de marzo a las 19.00 horas de acceso libre y gratuito.