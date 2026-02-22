Una exposición denuncia en Langreo el maltrato infantil
"Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar de Lilián Azañón combina ilustración, narrativa y sonido
La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá, desde este lunes 23 de febrero al 8 de marzo, la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.
A través de una serie de 22 ilustraciones, la muestra presenta un audio-relato que narra la historia de Liry, una niña que crece en un entorno familiar disfuncional marcado por el sufrimiento, pero también por la capacidad de resistencia y superación. Aunque el relato incorpora elementos de ficción, se fundamenta en una experiencia real, convirtiéndose en un testimonio honesto sobre la violencia y el maltrato vistos desde la mirada de la descendencia. Las piezas cuentan con locuciones en castellano y han sido transcritas al asturiano por Isa Lobo.
La exposición busca generar una reflexión introspectiva que apele a la emoción y la memoria de los visitantes. Debido a la intensidad emocional de su contenido, la muestra no está recomendada para público infantil. Además de la exhibición principal, se llevarán a cabo sesiones de proyección y charla los días lunes 23 de febrero y martes 3 de marzo a las 19.00 horas de acceso libre y gratuito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
- El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
- Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
- Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
- El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
- Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz