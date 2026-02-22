IU de San Martín afea la visita del consejero de Ciencia al CINN y piden explicaciones sobre el proyecto fallido de ampliación
El Principado había anunciado una actuación de 10 millones de euros pero se construye un edificio de 1,6 millones
La visita del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, el pasado sábado al Centro de nanomateriales y nanotecnología (CINN) de El Entrego no ha sentado bien en el seno de IU de San Martín del Rey Aurelio. Sánchez visitó las obras de construcción de un nuevo edificio en el complejo tecnológico, la inversión es de 1,6 millones de euros, muy lejos de los 10 millones iniciales anunciados para el proyecto. Por eso, la coalición de izquierdas pide explicaciones al Consejero y ha solicitado su comparecencia en el Ayuntamiento.
Comparecencia
“La ampliación del centro TIC fue presentada como un proyecto estratégico para la cuenca, con una inversión anunciada superior a los 10 millones de euros”, recuerdan desde IU, para señalar que “hoy la realidad es que esa ampliación no se ejecutó en los términos comprometidos, ya que solo se invertirán poco mas de 1.600.000 dejando al concejo sin una infraestructura clave para generar empleo cualificado y diversificar su economía”.
Desde IU San Martín “exigimos públicamente que el consejero acudiera al Ayuntamiento para explicar qué ocurrió con el proyecto, por qué quedó desierta la licitación, qué responsabilidades se asumieron y cuál fue el destino de los fondos comprometidos. A día de hoy, esa comparecencia no se ha producido”.
En un comunicado, la coalición de izquierdas, socios puntuales del equipo de gobierno socialista de San Martín afirman que ”resulta difícil entender que se pueda venir al concejo a hacerse fotos y hablar de tecnología cuántica mientras se evita dar explicaciones en la sede institucional que representa a todos los vecinos“.
“No cuestionamos la necesidad de invertir en el CINN ni cualquier iniciativa que impulse el desarrollo tecnológico”, aclaran, pero no dudan en exigir “transparencia, respeto institucional y claridad cuando hablamos de millones de euros y de decisiones estratégicas para nuestro futuro”. La denuncia concluye con la advertencia de que “IU de San Martín seguirá defendiendo el interés del concejo con firmeza y sin renunciar a exigir responsabilidades políticas cuando corresponda”.
