El SOMA teme que el Gobierno central quiera cerrar Hunosa con la excusa del varapalo de La Pereda: “Que lo digan con valentía”

La sentencia que ha tumbado la tramitación ambiental para convertir la térmica de La Pereda, de Hunosa, en una central de biomasa y quema de combustible sólido recuperado (CSR) pone en jaque el futuro de la compañía minera y su reconversión en industria de energías renovables. El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT teme que la consecuencia última sea el fin de Hunosa, la desaparición de más de medio siglo de historia. El secretario general del sindicato, José Luis Alperi, aprovechó el homenaje a su fundador, Manuel Llaneza, en el cementerio civil de Mieres, para alertar de esa posibilidad y retar a la SEPI, accionista universal de Hunosa, y al Gobierno central a decirlo claramente. Alperi exige una reunión inmediata para tratar el problema de La Pereda. En la mesa deben estar el Gobierno, la SEPI el Principado y los sindicatos mineros, SOMA-FITAG-UGT y CC OO.

En esa reunión “se debe poner negro sobre blanco lo que se va a hacer con la sentencia y si realmente quieren que Hunosa tenga futuro”. De no ser así, “la otra alternativa es el cierre”, alertó Alperi. “Si quieren cerrar, que lo digan con valentía”.

“La Pereda es la columna vertebral del plan industrial de Hunosa y el elemento central sobre el que pivota el futuro de la compañía”, aseguró el líder sindical, que subrayó que “sin su transformación en una central de biomasa y CSR están en riesgo más de 600 empleos directos e indirectos”. Son trabajadores, dijo, “que no pueden seguir pagando la irresponsabilidad política ni la ausencia de decisiones”. Por eso Alperi propuso que sea el Principado quien solicite esa reunión. “Si no existen garantías laborales claras y firmes, si el plan de futuro pretende cimentarse en ambigüedades o en el aplazamiento constante de decisiones, exigimos que se diga públicamente que no hay alternativa”. Si ese es el futuro cercano, la extinción de Hunosa, “por acción o por omisión”, los sindicatos piden “que se diga claramente, con lealtad y transparencia, y que cada uno asuma sus responsabilidades ante los trabajadores y ante la sociedad asturiana”.

Brigada de salvamento minero

Alperi pidió también “un acuerdo firme, justo y con garantías” para solucionar el problema de la Brigada de Salvamento Minero, un acuerdo “que asegure su estabilidad y futuro”.

En su intervención ante la tumba de Manuel Llaneza, el secretario general del SOMA, afirmó con vehemencia que “ni estos territorios, las comarcas mineras, y ni los trabajadores se merecen más sufrimiento”. Alperi destacó que “existe una deuda histórica con Asturias a la que no vamos a renunciar”. Ante eso defendió que “una transición energética justa -la que afronta Hunosa y las cuencas- no puede limitarse a cerrar pozos y volar instalaciones”. Aún así, “hoy vemos con un escepticismo que da paso a la decepción como no se cumplen las promesas de empleo”, algo que “no vamos a consentir”.

Durante su discurso, apeló constantemente al legado de Manuel Llaneza “en un momento en el que debemos ser conscientes de que los derechos son frágiles y por eso tenemos que conservarlos”.

La intervención de Alperi comenzó con un recuerdo a los cinco mineros fallecidos en Cerredo del pasado 31 de marzo. El secretario general del SOMA exigió “verdades y responsabilidades” para que las familias puedan pasar el duelo por la pérdida de sus seres queridos.

Este domingo el sindicato cumplía con el homenaje a su fundador. La primera vez que se reunieron alrededor de su tumba fue hace 50 años, el 25 de febrero de 1976. Ahora, medio siglo después, “ha sido muy significativa la conquista de derechos, libertades y escudo social”, resumió Alperi, eso sí, insistió en que “esos que tardó siglos en conseguirse se puede perder en un minuto”, alertando así del auge de la extrema derecha.