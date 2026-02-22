Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Terrorismo de estado y justicia transicional en América Latina", a debate en Langreo

El profesor de Historia de la Universidad de Oviedo Lisandro Cañón ofreció una charla en Sama

Dora Rodríguez con el profesor Lisandro Castañón.

Dora Rodríguez con el profesor Lisandro Castañón. / LNE

L. M. D.

Langreo

"Terrorismo de estado y justicia transicional en América Latina" fue el título de la charla ofrecida este fin de semana por el profesor de Historia de la Universidad de Oviedo Lisandro Cañón, y que tuvo lugar en la sede de IU en Sama. El acto fue presentado por Dora Rodríguez.

En la charla, Cañón abordó la relación entre el terrorismo de estado y los procesos de justicia transicional en América Latina, poniendo el foco en los mecanismos "de impunidad, memoria y reparación". Analizó además cómo se usó el terrorismo desde los estados para "implementar estrategias sistemáticas de represión política y social, que dejaron profundas secuelas".

Asistentes a la charla.

Asistentes a la charla. / LNE

Lisandro Cañón, licenciado en Historia por la Universidad de Mar de Plata (Argentina), es ahora profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, y autor de varias investigaciones sobre violencia institucional.

El acto contó con la organización de IU y del PC de Langreo.

TEMAS

