El "Terrorismo de estado y justicia transicional en América Latina", a debate en Langreo
El profesor de Historia de la Universidad de Oviedo Lisandro Cañón ofreció una charla en Sama
L. M. D.
"Terrorismo de estado y justicia transicional en América Latina" fue el título de la charla ofrecida este fin de semana por el profesor de Historia de la Universidad de Oviedo Lisandro Cañón, y que tuvo lugar en la sede de IU en Sama. El acto fue presentado por Dora Rodríguez.
En la charla, Cañón abordó la relación entre el terrorismo de estado y los procesos de justicia transicional en América Latina, poniendo el foco en los mecanismos "de impunidad, memoria y reparación". Analizó además cómo se usó el terrorismo desde los estados para "implementar estrategias sistemáticas de represión política y social, que dejaron profundas secuelas".
Lisandro Cañón, licenciado en Historia por la Universidad de Mar de Plata (Argentina), es ahora profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, y autor de varias investigaciones sobre violencia institucional.
El acto contó con la organización de IU y del PC de Langreo.
